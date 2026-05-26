El tenista español Carlos Alcaraz es el jugador más rico de su deporte, según el ranking de Atletas Mejor Pagados del Mundo, realizado por la revista Forbes. Con tan solo 23 años, alcanzó el puesto 32 de la lista y se encuentra por debajo de los basquetbolistas Nicola Jokic y Devin Booker.

El último campeón del torneo Roland Garros no está presente en la edición del mismo este año. No podrá defender su título debido a que sufrió una lesión en la muñeca llamada tenosinovitis, que se produce por el uso excesivo de una articulación y la repetición de movimientos. Debido a esto, decidió dejar de jugar momentáneamente para recuperarse por completo.

Alcaraz se convierte en “King Carlos” en la tapa de Vanity Fair: habló de vivir el sueño de su vida y de su rivalidad con Sinner

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Por otra parte, el primer puesto del ranking de Forbes es ocupado por Cristiano Ronaldo, con una fortuna estimada de 300 millones de dólares. Asimismo, Lionel Messi es el único argentino en el mismo y ocupa el tercer lugar con 140 millones en su patrimonio.

Quién es Carlos Alcaraz, el joven prodigio

El último campeón del torneo Roland Garros no está presente en la edición del mismo este año.

Carlos Alcaraz nació en la ciudad de El Palmar y comenzó a jugar al tenis con solo 4 años en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia. Gracias a su gran talento y dedicación, se unió al circuito ATP en febrero de 2020, cuando participó en el Abierto de Río. Además, fue el tenista más joven en participar en el Abierto de Australia.

Carlos Alcaraz, un campeón cada vez más completo

Alcaraz alcanzó su primer título ATP en 2021, en el Abierto de Croacia Plava Laguna. Por otro lado, su primera victoria en el Grand Slam llegó al año siguiente en el US Open, cuando derrotó al noruego Casper Ruud con solo 19 años. En ese momento, se convirtió en el número 1 en el tenis más joven de la historia.

Actualmente, el jugador español cuenta con un total de 7 títulos en el Grand Slam: 1 en el Abierto de Australia, 2 en el Roland Garros, 2 en el US Open y 2 en Wimbledon. Además, llegó a la final individual masculina de tenis en los Juegos Olímpicos de París en 2024, donde fue derrotado por Novak Djokovic, y obtuvo la medalla de plata. Fue en ese mismo evento que tuvo la oportunidad de jugar en el torneo de dobles con su ídolo, Rafael Nadal.

De cuánto es la fortuna de Carlos Alcaraz

Actualmente, el jugador español cuenta con un total de 7 títulos en el Grand Slam

Según Forbes, Carlos Alcaraz cuenta con un patrimonio neto de 61,5 millones de dólares. Tan solo en el último año, recaudó aproximadamente 36 millones gracias a los patrocinios y apariciones en eventos, que se estiman que tenían un valor de 1 millón de dólares. Por otro lado, sus ganancias en el campo de juego alcanzaron los 23,5 millones.

Sin embargo, el jugador español no es el único tenista que aparece en esta lista. el italiano Jannik Sinner, su rival en la última final del Roland Garros, ocupa el puesto 50 con un patrimonio neto de 54,6 millones de dólares, ganancias en la cancha de más de 22 millones y de 32 millones por fuera.

JS