Carlos Alcaraz, un campeón cada vez más completo

Carlos Alcaraz volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras del tenis mundial al consagrarse campeón del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada. Con apenas 22 años, el español sumó su séptimo título en torneos grandes y alcanzó un registro histórico que lo posiciona entre los mejores de todos los tiempos.

El joven tenista tuvo un torneo sólido y mostró su madurez competitiva en momentos clave. Uno de los desafíos más exigentes lo superó en un intenso duelo a cinco sets ante Alexander Zverev, donde dejó en evidencia su fortaleza mental. En la instancia decisiva, además, logró imponerse tras un comienzo parejo frente a Novak Djokovic, a quien terminó dominando con autoridad.

La consagración tuvo un condimento especial para Alcaraz, que afrontó el certamen tras la ruptura profesional con su histórico entrenador Juan Carlos Ferrero a fines de 2025. Pese a ese cambio en su estructura de trabajo, el español mantuvo el alto nivel y confirmó su capacidad para adaptarse a nuevos escenarios.

Con este título, Alcaraz completó el denominado Grand Slam de carrera al conquistar torneos en todas las superficies y se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en lograrlo. Sus números reflejan un crecimiento extraordinario: a su edad, ya superó los registros que habían alcanzado leyendas como Roger Federer y Novak Djokovic en la misma etapa de sus trayectorias, y también dejó atrás las marcas tempranas de Rafael Nadal.

Su versatilidad técnica, la variedad de recursos y su intensidad en cada partido lo consolidan como el gran referente de la nueva generación del tenis, en una era que promete tenerlo como protagonista durante muchos años.