El desafío de Costas: reconstruir la identidad futbolística de Racing

Racing atraviesa un comienzo irregular en la temporada y, más allá de los resultados, el foco del análisis pasa por una aparente crisis de identidad futbolística. El equipo dirigido por Gustavo Costas sumó refuerzos con características para desarrollar un juego más elaborado, pero en el campo continúa mostrando un estilo directo que genera interrogantes.

La crisis de Racing bajo la lupa de Cueste lo que cueste

La Academia incorporó futbolistas como Miljevic y Carboni con la intención de potenciar un juego asociado, dinámico y con mayor elaboración. Sin embargo, el funcionamiento colectivo todavía parece apoyarse en el recurso del pelotazo hacia Adrián “Maravilla” Martínez, una fórmula que le dio resultados en el pasado pero que hoy expone una contradicción entre los nombres del plantel y la idea en cancha.

Desde el propio plantel reconocen que el equipo intenta combinar el juego directo con la búsqueda de mayor tenencia de pelota, aunque la adaptación no resulta sencilla. La falta de un reemplazante con características similares a las de Salas y el rendimiento irregular de algunas piezas claves también influyen en el presente futbolístico.

Además, Racing parece haber perdido una de sus principales fortalezas: la solidez mental que lo llevó a pelear campeonatos en las últimas temporadas. Algunos jugadores importantes mostraron altibajos en su nivel, lo que impactó en el rendimiento colectivo.

Costas, por su parte, reconoció que el equipo necesita recuperar confianza y ajustar el funcionamiento, al tiempo que apuesta al trabajo para revertir el momento. Mientras tanto, en Avellaneda crece el debate sobre si Racing debe sostener su identidad histórica o adaptarse a las características de sus nuevos futbolistas, en busca del equilibrio que le permita volver a ser protagonista.