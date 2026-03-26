Carlos Alcaraz compró un yate de lujo: "El tenis te quita mucha energía y el mar me la devuelve"

El tenista español Carlos Alcaraz confirmó la adquisición de una embarcación de alta gama diseñada bajo sus especificaciones personales durante una entrevista con la revista Forbes. El deportista se sumó a la tendencia de figuras del deporte que eligen el mar como refugio de privacidad. La charla, conducida por el especialista Bill Springer, exploró la relación del atleta con el diseño náutico y su necesidad de aislamiento tras los torneos de Grand Slam.

La publicación Forbes registró que el modelo elegido por el murciano prioriza la eficiencia energética y el espacio para invitados. Alcaraz sostuvo que el proyecto comenzó hace más de un año junto a astilleros europeos de renombre. "Buscaba algo que me permitiera sentirme en casa mientras estoy lejos de las canchas", declaró el joven de El Palmar al medio estadounidense para validar el proceso de construcción de la nave.

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El diseño interior del yate cuenta con materiales sostenibles y una distribución que favorece la entrada de luz natural en todas las cubiertas. Alcaraz supervisó personalmente la elección de los acabados en madera y las tonalidades neutras de los camarotes principales. La embarcación dispone de una eslora que permite el anclaje en calas poco profundas del Mediterráneo, su zona de navegación predilecta durante las vacaciones de verano.

"Me encanta la sensación de libertad que te da estar en medio del agua, sin nadie alrededor", confesó el tenista sobre su nueva pasión. El deportista puntualizó que navegar es su terapia principal para procesar las victorias y derrotas de la temporada. La nave posee capacidad para alojar a diez personas y cuenta con una plataforma de baño extendida para facilitar la práctica de deportes acuáticos.



La tecnología de propulsión del yate reduce las emisiones de carbono en un 20% en comparación con modelos estándar de tamaño similar. Carlos Alcaraz manifestó su interés por la preservación de los ecosistemas marinos durante la fase de preventa del navío. "Es importante que las nuevas generaciones cuidemos el océano que tanto disfrutamos", afirmó el jugador en la entrevista técnica sobre las especificaciones del motor

¿Qué características técnicas definen el nuevo yate de Carlos Alcaraz?

El sistema de estabilización de última generación permite que la embarcación mantenga el equilibrio incluso con marejada media. Los ingenieros navales implementaron un casco de aluminio ligero que mejora el desplazamiento y reduce el consumo de combustible. La velocidad de crucero alcanza los 22 nudos, una cifra competitiva para barcos de este segmento de lujo recreativo.

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La suite principal de Alcaraz incluye un despacho privado y un sistema de conectividad satelital de alta velocidad. El tenista remarcó que necesita estar conectado con su equipo de entrenamiento incluso durante sus días de descanso. "No puedo desconectarme del todo, siempre hay algo que revisar sobre el próximo torneo", explicó el deportista sobre la infraestructura tecnológica de su barco.

El área social exterior cuenta con un comedor para doce comensales y una zona de lounge con vista de 360 grados. Los invitados disponen de cuatro camarotes dobles con baño en suite y sistemas de entretenimiento independientes. La tripulación, compuesta por tres profesionales permanentes, tiene un área de acceso restringido para garantizar la privacidad total de los pasajeros.



¿Por qué Carlos Alcaraz decidió invertir en la industria náutica ahora?

El crecimiento patrimonial del deportista, impulsado por sus títulos en Wimbledon y el US Open, facilitó esta operación financiera. Alcaraz señaló que la compra no es solo un capricho, sino una inversión en su salud mental y bienestar a largo plazo. "El tenis te quita mucha energía y el mar me la devuelve", sentenció el joven murciano durante el reportaje de Forbes.

La embarcación tiene base en el puerto de Mallorca, lugar donde el tenista suele entrenar ocasionalmente con su equipo técnico. La ubicación estratégica permite al jugador acceder rápidamente a las islas Baleares tras finalizar la gira europea de tierra batida. La logística del mantenimiento está a cargo de una empresa especializada en gestión de flotas de lujo.

El contrato de construcción incluyó cláusulas de confidencialidad estrictas sobre el precio final de la transacción. Sin embargo, analistas del sector náutico estiman que una unidad de estas características supera los cinco millones de euros. Alcaraz evitó dar cifras exactas pero reconoció que trabajó duro para alcanzar este nivel de confort y seguridad para su familia.

"Lo primero que hice fue invitar a mis padres y a mis hermanos a pasar unos días a bordo", relató el atleta sobre el viaje inaugural. La prioridad del tenista fue crear un espacio donde su círculo íntimo pudiera relajarse fuera del foco mediático. El yate cuenta con un sistema de seguridad perimetral y vidrios blindados en las áreas comunes de la cubierta principal.

La decoración del salón principal incluye trofeos menores y fotografías de los momentos más importantes de su carrera profesional. El mobiliario fue diseñado por firmas italianas que colaboraron estrechamente con el equipo de Alcaraz. "Quería que cada detalle tuviera un sentido, que no fuera solo un barco lujoso", comentó el jugador sobre la estética minimalista del interior.

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El sistema de sonido integrado permite zonificar el audio en todas las cubiertas de manera independiente mediante una aplicación móvil. El tenista es aficionado a la música y solicitó una instalación de audio de alta fidelidad para las zonas de descanso. La cocina está equipada profesionalmente para que un chef privado pueda atender requerimientos nutricionales específicos durante las travesías largas.

El yate de Carlos Alcaraz también cuenta con un garaje para juguetes acuáticos, incluyendo motos de agua y equipos de buceo. El deportista practica activamente el snorkel durante sus estancias en alta mar para mantenerse en movimiento de forma recreativa. "Estar bajo el agua es el único momento donde no escucho el ruido del mundo", afirmó el tenista sobre sus pasatiempos náuticos.

La entrega oficial del barco se realizó a principios de la temporada 2026, cumpliendo con los plazos establecidos por el astillero. El jugador planea utilizar la nave como base de operaciones durante sus descansos entre torneos europeos. La versatilidad del diseño permite travesías de media distancia sin necesidad de repostar combustible de manera frecuente gracias a sus tanques de alta capacidad.



¿Qué compró Carlos Alcaraz?

El tenista español Carlos Alcaraz adquirió un yate de lujo personalizado, según confirmó en una entrevista con la revista Forbes el 25 de marzo de 2026. La noticia es relevante por las siguientes razones:

- Inversión en bienestar: El deportista utiliza la navegación como método de recuperación mental y privacidad frente a la exposición mediática.

- Sostenibilidad: La embarcación cuenta con tecnología de propulsión eficiente que reduce las emisiones de carbono en un 20%.

- Diseño a medida: Alcaraz participó activamente en el diseño interior, priorizando materiales sostenibles y espacios para su familia.

- Ubicación: El barco tiene base en Mallorca, España, facilitando su uso durante la temporada europea de tenis.

lv / ds