Laurence Debray es de izquierda, ‘hija de revolucionarios’, y ghost writer de Juan Carlos I

“Un minuto, quiero ver que dijo Trump hoy”, se disculpa Laurence Debray, la escritora elegida por el emérito Juan Carlos I para que lo ayude a escribir sus memorias, Reconciliación. El libro se lanzó primero en Francia, y en diciembre último en España, y Laurence estuvo en Buenos Aires para hacer lo propio. Su interés por saber cómo amaneció Trump se debe a que hizo muchos amigos en los dos años que vivió en Abu Dhabi para trabajar con Juan Carlos I en Reconciliación.

—¿El émerito tiene planeada una salida rápida de Abu Dhabi si la guerra avanza?

—El es solidario con ese país y con las autoridades locales. Todo el mundo se quiere ir de Abu Dhabi y él sigue ahí. No tiene esa noción del peligro que sí tienen otros. Además es un militar, está educado para aceptar el peligro ¿no?.

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Para Laurence Debray, el padre del rey Felipe VI, no es un personaje desconocido. Ya le ha dedicado dos libros y un documental: la biografía Juan Carlos de España (2014) y Mi rey caído (2022), y en fílmico Yo, Juan Carlos, rey de España. A pesar de este fervor por el emérito –que surgió mientras vivió en Sevilla–, ella no fue la primera opción para ayudarlo en Reconciliación. Fue un periodista español cuyo nombre se reserva, pero con quien el ex rey no terminó de congeniar.

—¿Por qué Juan Carlos I la eligió para su libro?

— Creo que por el hecho de ser francesa, republicana (NdR, de izquierda en el sentido español), hija de izquierdistas, no soy de su círculo ideológico... O sea, todo lo opuesto a él. Y a lo mejor quizá intuyó que podía ser más directa con él.

Ella es hija de Regis Debray, conocido dentro y fuera de Francia por ser escritor, intelectual, exguerrillero francés, y uno de los teóricos de la izquierda latinoamericana de los años sesenta. Y además por haber tenido una estrecha relación con Fidel Castro y el Che Guevara. Hija de revolucionarios, es el libro donde ella narra su historia familiar. De hecho en 2019, ella lo presentó en Argentina y su anfitrión fue Abel Posse quien fue escritor, ex diplomático y ex ministro de educación porteño durante la gestión de Maurcio Macri.

—¿Tu padre leyó el libro?

—Sí, claro. La primera versión final solo la leyeron mi editor y mi padre. El rey y yo estabamos superpendientes de sus respuestas.

—¿Y qué dijo?

—Una cosa que me causó mucha gracia: “Hay muchos títulos de marqueses, princesas, duques, y todavía los usan ¿Es un poco ridículo, no?”. Y le respondí: Y sí, España no tuvo la Revolución Francesa.

—Algo más...

—Le gustó el tono sincero que transmitía el rey. Solo tenía miedo que fuera como un libro de propaganda, Después hay hechos políticos de la transición española que mi padre desconocía y que lo sorprendieron

—Hace poco, Iñaki Urdangarin, ex yerno del emérito, sacó un libro autobiográfico y dijo sentirse decepcionado con la frialdad y distancia que su suegro tuvo con él? (NdR: Urdangarin estuvo preso seis años por un caso de corrupción donde también fue acusada Cristina, la hija del rey)

—No leí el libro pero me pareció valiente afrontar lo sucedido y reconstruirse. Me imagino que hay resentimiento de su parte porque se quedó en la cárcel y además el rey le pidió que se divorcie de su hija. Y sí, te sentís un poco abandonado, ¿no? Pero lo que me parece que Urdangarin olvida es que pertenecía a la Casa Real y que hay son instituciones sagradas. Y lo que no dice es que para el rey su obsesión es proteger a la corona. Esa es su prioridad, y el resto es como “correte, no estorbes”. Las personas pasan y en todo caso son...¿cómo se dice? daños colaterales. Yo lo veo así.

—¿Me sorprendió en el libro que Juan Carlos I pareciera no comprender lo que significó la foto con el elefante que mató y usa la excusa de que era animal para ser cazado?

—Sí, esa es la lectura que queda.

—¿Considerás que esa foto marcó la caída definitiva de su imagen?

—Sí, pero el comienzo fue el Caso Noos, cuando su hija la infanta Cristina tiene que declarar ante la justicia española, antes que lo hagan su marido Urdangarin y su socio. Esa es la primera vez que se ataca a la corona española, de manera indirecta a través del yerno del rey.

—La reina Letizia pareciera ser el eje de la discordia familiar, y él en el libro la menciona de forma diplomática y muy poco...

—Es que no habla mucho de ella, incluso en el día a día. Sí habla mucho de su hijo, de sus hijas, de los nietos y tal. Pero honestamente te digo, ella en la conversación habitual no existe.

—¿Sabés si él cree que con un gobierno de derecha o ultraderecha en España, podría regresar y renovar en algo su imagen?

—No lo sé. Creo que ni siquiera él sabe si habrá un cambio de gobierno en las próximas elecciones, ni de si eso cambiaría algo para él o no. Creo que él vive en esa incertidumbre.

—¿Después de haber trabajado dos años con él para este libro, sabés cómo quiere que lo recuerden?

—Sí, como el padre de la Constitución. Para él es como su gran obra y quiere que lo reconozcan así.