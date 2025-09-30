Murió Adriana Aizemberg, actriz de prestigio y cara popular de la TV

La comunidad de la TV, el cine y el teatro viven horas de dolor por el fallecimiento de Adriana Aizenberg, a los 86 años. La actriz fue una figura destacada con sus personajes que transmitieron emociones especiales en muchos grandes éxitos.

La actriz desarrolló una large trayectoria de más de seis décadas. Además de su trabajo actoral fue dirigente de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que la despidió con "profunda tristeza".

Adriana Vera Aisenberg nació el 1º de diciembre de 1938 en Santa Fe. En Buenos Aires se incorporó al teatro Fray Mocho, donde debutó en la obra Historias para ser contadas. Se formó con Augusto Fernandes y con él compartió la experiencia fundacional del grupo ETEBA, con figuras como Helena Tritek, Hugo Urquijo, Lito Cruz, Carlos Moreno, Franklin Caicedo y Héctor Bidonde. También se sumó al elenco estable del Teatro San Martín y al grupo Gente de Teatro, de David Stivel.

Fue reconocida con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable en 2004. Se destacó en el teatro, con obras como La señorita de Tacna, Fausto, Seis personajes en busca de un autor, El violinista en el tejado, Nenucha, la envenenadora de Monserrat, entre tantas otras.

En el cine estuvo en clásicos como La Raulito y Plata dulce, y en otras películas que dejaron huella, como Mundo grúa, El abrazo partido, y Derecho de familia.

Se hizo un cara popular en la televisión donde, se destacó en decenas de ficciones como El encargado, Poliladron, Mujeres asesinas, Vulnerables, Amas de casa desesperadas,y El mundo de Antonio Gasalla.

