Ricardo Darín lanzó una fuerte advertencia sobre la inteligencia artificial: “No puede justificar el engaño”

El avance de la inteligencia artificial abrió un nuevo debate en el mundo artístico y audiovisual. En ese contexto, el actor Ricardo Darín encabezó una campaña impulsada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices para advertir sobre los riesgos del uso no regulado de esta tecnología en la industria del entretenimiento.

La iniciativa fue presentada a través de una serie de videos difundidos en redes sociales. En el primero de los spots, Darín aparece frente a cámara y lanza una frase que busca generar impacto inmediato: “Hola, sabés quién soy yo, ¿no? ¿Pero estás seguro de que soy yo?”.

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La campaña apunta a visibilizar los peligros vinculados al uso de imágenes, voces y réplicas digitales creadas mediante inteligencia artificial sin autorización de los artistas. Desde la Asociación remarcaron que esta problemática afecta directamente los derechos laborales, económicos y de identidad de actores y actrices.

Además de Darín, el video cuenta con la participación de figuras como Gustavo Garzón, Diego Gentile y Marina Bellati, quienes alertan sobre las consecuencias que puede generar el uso indebido de herramientas tecnológicas capaces de replicar rostros, voces y actuaciones.

“Con el avance de la inteligencia artificial alguien podría haber utilizado mi imagen y vos estarías siendo engañado”, sostiene Garzón durante una de las secuencias del spot.

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Por su parte, Gentile pone el foco en el derecho sobre la identidad personal y artística. “Mi imagen es mía, nadie puede usarla sin mi permiso”, afirma el actor.

Bellati, en tanto, remarca la preocupación creciente que existe en el sector audiovisual frente al desarrollo acelerado de estas tecnologías. “Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas como actriz. Solo yo puedo decidir cómo se usan”, señala.

Regular el uso de la inteligencia artificial

La campaña también busca generar conciencia en el público sobre la importancia de saber cuándo un contenido fue manipulado o creado mediante inteligencia artificial.

En el cierre del video, Darín vuelve a tomar la palabra y deja el mensaje central de la iniciativa: “Vos tenés derecho a saber si un actor es real o no, si hizo esas acciones o si dijo esas palabras. El avance de la tecnología no puede justificar el robo o el engaño”.

Luego, Bellati recuerda que este debate ya se está dando en distintos países del mundo, donde comenzaron a impulsarse leyes y convenios colectivos para proteger los derechos de los artistas frente al avance de la IA.

Finalmente, Darín resume el reclamo con una frase contundente: “Regulemos el uso de la inteligencia artificial”.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices viene trabajando desde hace tiempo junto a sindicatos y organizaciones culturales para impulsar medidas que protejan a los trabajadores del sector frente a la utilización de herramientas tecnológicas sin consentimiento.

El video tuvo una fuerte repercusión en redes sociales y rápidamente cientos de usuarios respaldaron el mensaje de los artistas. Comentarios como “La IA necesita regulación”, “Gran mensaje” y “No pueden usar imágenes sin permiso” se multiplicaron en las plataformas.

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La discusión sobre el uso de inteligencia artificial en el mundo audiovisual ya provocó conflictos en distintas partes del mundo. En Hollywood, actores y guionistas protagonizaron huelgas y negociaciones para exigir límites frente a la posibilidad de que estudios y productoras utilicen versiones digitales de artistas sin autorización ni pago de derechos.

LB