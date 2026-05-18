Inteligencia artificial en la escuela: cómo será el primer curso online y gratuito que UNESCO organiza para docentes

La Inteligencia Artificial dejó de ser una promesa futurista para convertirse en una presencia cotidiana: en buscadores, en redes sociales y, claro, en el proceso educativo. En ese contexto de aceleración tecnológica, la UNESCO acaba de lanzar el primer curso online y gratuito destinado específicamente a docentes y profesionales de la educación para abordar el fenómeno de la IA desde una mirada pedagógica, crítica y ética.

Bajo el título “Educar en tiempos de inteligencia artificial”, la propuesta apunta a ofrecer herramientas para comprender cómo funcionan los algoritmos y cuáles son los impactos sociales, culturales y educativos de estas tecnologías que ya modifican la experiencia cotidiana dentro y fuera de las aulas.

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La iniciativa está coordinada por la Oficina Regional de la UNESCO en Montevideo y se enmarca en la preocupación creciente de los organismos internacionales por el modo en que la inteligencia artificial está transformando los sistemas educativos.

A quiénes les puede servir el curso sobre IA

El curso, gratuito y online, está dirigido a profesores de todos los niveles educativos, equipos pedagógicos y actores sociales vinculados con la enseñanza.

Entre los ejes aparecen cuestiones que ya forman parte de la vida diaria de niños y adolescentes: la huella digital, las burbujas algorítmicas, la circulación de desinformación, la protección de datos personales y los dilemas éticos asociados al uso de inteligencia artificial.

La capacitación se organiza en cinco módulos temáticos y recorre desde el funcionamiento técnico básico de los sistemas algorítmicos hasta las preguntas filosóficas y pedagógicas que emergen con la automatización creciente de decisiones y procesos de aprendizaje.

Según UNESCO, el objetivo central es fortalecer el pensamiento crítico y promover una ciudadanía digital “informada, crítica y comprometida”.

Uno de los aspectos atractivos de la propuesta es su enfoque latinoamericano.

El curso incorpora testimonios de especialistas de distintos países de la región, estudios de caso y materiales audiovisuales pensados para contextos educativos concretos de América Latina.

La idea es evitar modelos abstractos importados desde Silicon Valley y trabajar sobre problemas reales que ya atraviesan las escuelas del continente: desigualdad digital, acceso dispar a la tecnología, consumo de información en redes y alfabetización mediática.

La propuesta combina videos, actividades interactivas, foros de debate y recursos complementarios como libros, artículos y podcasts. Quienes completen al menos el 80% de los contenidos y evaluaciones recibirán un certificado oficial de UNESCO.



La inscripción desde este link.



