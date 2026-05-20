Integración de la tecnología al agro: “Las entidades tienen que trabajar en la reivindicación de los derechos de los productores”

La Federación Agraria Argentina realizará el próximo 29 de mayo el evento “Pulso Tierra”, una jornada orientada a analizar el impacto de las nuevas tecnologías en el agro argentino y, especialmente, en los pequeños y medianos productores. En este contexto, este medio se comunicó con el vicepresidente de la entidad, José Luis Volando.

“Las entidades tienen que trabajar en la reivindicación de los derechos de los productores, retención e infraestructura”, sostuvo José Luis Volando, aunque remarcó que también “tenemos que trabajar, digamos tranquilas adentro”. En ese sentido, destacó que, “todo este tema de inteligencia artificial, todas las aplicaciones, los drones, impactan terriblemente en la economía en general y también en el productor agropecuario”.

El evento buscará no involucrar de manera directa a la política

Volando señaló que el evento estará especialmente enfocado en “el pequeño o mediano productor como nosotros o la empresa familiar” y aclaró que durante la jornada “no se va a hacer política, no se va a hacer gremialismo”.

Asimismo, advirtió que muchas veces el desconocimiento genera resistencia frente a las nuevas herramientas tecnológicas. “Lo que no conozco tengo miedo, es como cuando surge internet, no se sabía bien qué iba a pasar”, afirmó.

Los miedos en cuanto a la integración de la IA

Según explicó el entrevistado, uno de los desafíos actuales es que el productor pueda comprender de qué manera la inteligencia artificial y la digitalización impactarán en la actividad agropecuaria. “El productor dice bueno, ahora hablamos de inteligencia artificial, qué me va a pasar a mí en el campo, sigo trabajando, me va a quedar lugar, no me va a quedar lugar, cuáles son los peligros”, señaló.

En ese contexto, también remarcó la necesidad de profesionalizar las empresas familiares rurales. “En toda PyME puede que muera el fundador o deja el fundador de trabajar, solamente un 30 o 40% sigue en la empresa, por lo cual, hay que a veces tratar de transformar la empresa familiar en una empresa un poco profesionalizada”.