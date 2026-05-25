Ricardo Darín habló de El Eternauta y adelantó cómo será la segunda parte: “Va a pasar de todo”

Ricardo Darín volvió a generar expectativa en torno a El Eternauta, la serie argentina de Netflix que se convirtió en un fenómeno global y que ya prepara su segunda temporada.

En una entrevista con El Observador, el actor y productor adelantó que la nueva entrega será más ambiciosa y compleja, con una narrativa pensada para sostener el impacto internacional de la primera parte.

Según Darín, “va a pasar de todo” en la segunda temporada

Darín evitó dar detalles concretos sobre la trama, pero dejó en claro que el equipo creativo trabaja con la idea de elevar el nivel narrativo y expandir el universo de la historia.

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Según explicó, la nueva temporada tendrá más intensidad, desarrollo de personajes y giros argumentales, en línea con el desafío de sostener una producción que ya trascendió fronteras. “Va a pasar de todo”, resumió el actor sobre lo que se viene en la ficción.

También destacó el trabajo del director Bruno Stagnaro y del equipo de guionistas, a quienes atribuyó la responsabilidad de mantener la calidad en una historia que generó altísima expectativa global.

Darín señaló que el éxito de la serie superó todas las previsiones iniciales y posicionó a la ficción argentina en un lugar central dentro del streaming internacional.

La continuidad del proyecto, según remarcó, implica el desafío de mantener el nivel sin repetir fórmulas.

IA y desinformación: una preocupación personal para Darín

En otro tramo de la entrevista, el actor se refirió al uso de la inteligencia artificial y advirtió sobre los riesgos de los contenidos manipulados, especialmente aquellos que utilizan imágenes o voces de personas famosas.

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Contó que él mismo fue víctima de videos falsos en redes sociales, lo que lo llevó a reflexionar sobre la necesidad de algún tipo de regulación para evitar engaños, sobre todo en temas sensibles como la salud o las finanzas.

Wanda Nara y el clima en redes sociales

Darín también se refirió al clima de polarización en redes sociales al analizar el caso de Wanda Nara, figura que genera constantemente debate público.

En ese sentido, señaló que hoy cualquier personaje mediático queda expuesto a una dinámica de opiniones extremas, donde se alternan apoyos y críticas de forma inmediata.

El actor lo vinculó con una época en la que la conversación digital tiende a simplificar las figuras públicas en extremos, sin matices, en medio de un nivel de exposición cada vez mayor.

LB