Todo lo que tenés que saber antes de ver la segunda temporada de El Eternauta

Ricardo Darín volverá a interpretar a Juan Salvo en la segunda temporada de El Eternauta tras la confirmación oficial de Netflix sobre la continuidad del proyecto. La serie, que alcanzó el primer puesto mundial en la categoría de habla no inglesa con 10,8 millones de visualizaciones en su debut, entró en fase de preproducción para expandir la historia basada en la obra de Héctor Germán Oesterheld.

El portal Espinof confirmó que el rodaje de la nueva entrega todavía no arrancó y que los tiempos de postproducción extenderían el estreno hasta inicios de 2027.

"No te podés bajar en la mitad del río. Lo que pasa es que vamos a contar toda la historia, de principio a fin", declaró el actor principal sobre el compromiso de completar la narrativa iniciada en la primera parte. El final de la entrega anterior dejó tramas abiertas que demandaron la aprobación inmediata de una secuela por parte de la compañía estadounidense.

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Los tiempos de postproducción de El Eternauta 2 se extenderían el estreno hasta inicios de 2027.

La dirección seguirá bajo la responsabilidad de Bruno Stagnaro, quien también participó en la escritura de los guiones junto a Ariel Staltari. Esta segunda temporada contará con ocho episodios, dos más que la primera, para cubrir eventos de mayor escala bélica. La producción involucró previamente a más de 2.900 personas y se estima que la nueva fase incremente la planta de trabajadores técnicos debido a la complejidad de los efectos visuales.

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Aunque la plataforma no fijó una fecha exacta en el calendario, las estimaciones de la industria señalan el primer semestre de 2027 como el periodo probable de lanzamiento. La demora respondió a la exigencia de recrear escenarios urbanos destruidos y la aplicación de tecnología Virtual Production.

La serie obtuvo ocho galardones en los Premios Platino 2026, incluyendo las categorías de mejor interpretación masculina y mejor creador de miniserie.

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La trama profundizará en la contraofensiva de los sobrevivientes contra "los manos" y otras jerarquías de la invasión. La producción confirmó que incluirá la batalla en el estadio de River Plate, uno de los hitos más esperados por los seguidores de la novela gráfica. El desarrollo de la historia mostrará el paso de la supervivencia individual a una estructura militar organizada en los barrios porteños.

Carla Peterson, en su rol de Elena, y César Troncoso, como Favalli, integran el reparto que regresará para la continuación. Los episodios grabados en más de 50 locaciones de Buenos Aires consolidaron a la ficción como un motor económico para el sector audiovisual local. La consultoría creativa se mantuvo en manos de Martín M. Oesterheld, nieto de Hector Germán, para asegurar la fidelidad con el material publicado en 1957.

El impacto de la primera temporada alcanzó al 55% de los usuarios de la plataforma en Argentina durante sus primeras tres semanas. "El final de la primera temporada no concluye", advirtió el protagonista para justificar la necesidad de los nuevos capítulos que ya se encuentran en desarrollo.

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