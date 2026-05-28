La plataforma de streaming Netflix informó que la comedia española “Muertos S.L.” finalizará con su cuarta temporada, que llegará a mediados de este año. Con su particular humor negro, la serie creada por Laura y Alberto Caballero alcanzó un promedio de 1,2 millones de espectadores en sus primeras temporadas.

Esta se había estrenado originalmente en Movistar+ en abril de 2024, pero en julio de 2025, con dos temporadas ya estrenadas y la tercera en camino, se anunció que la serie pasaría a ser propiedad del gigante internacional. Esto la catapultó hasta convertirse en una de las más vistas en Netflix España.

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Netflix: de qué tratará la cuarta temporada de “Muertos S.L.”

La comedia española “Muertos S.L.” finalizará con su cuarta temporada, que llegará a mediados de este año.

En la última entrega de “Muertos S.L.”, la Funeraria Torregrosa se encuentra con una gran incógnita: quién será el nuevo director interno. Antes de que Dámaso Carrillo, interpretado por Carlos Areces, pueda tomar el puesto, “Chemi” Fondao, personaje de Diego Martín, se postulará para asumirlo “temporalmente”, lo que generará nuevas crisis.

Por otro lado, Chemi intentará sabotear a toda costa a su nuevo jefe con el objetivo de quedarse definitivamente con el cargo. Esto desatará diferentes situaciones cargadas del clásico humor de la serie, afectadas por la toma de decisiones absurdas y los constantes enfrentamientos entre ambos personajes.

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Cuándo llega la última temporada de “Muertos S.L” a Netflix

En la última entrega de “Muertos S.L.”, la Funeraria Torregrosa se encuentra con una gran incógnita: quién será el nuevo director interino.

La cuarta entrega de la comedia negra española se estrenará en la plataforma el 7 de agosto de este año y consistirá de 6 capítulos, dirigidos por Laura Caballero.

Las grabaciones de la misma comenzaron en noviembre de 2025 y contará con Areces como protagonista y el regreso de actores como Gerald B. Fillmore, Aitziber Garmendia, Ascen López, Diego Martín, Salva Reina, entre otros.

JS/ff