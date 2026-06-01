Netflix lanzó el tráiler de “Enola Holmes 3” con una gran sorpresa sobre Sherlock y una boda al borde del caos

Netflix presentó el esperado tráiler de “Enola Holmes 3”, la nueva entrega de la exitosa saga protagonizada por Millie Bobby Brown, que volverá a ponerse en la piel de la joven detective creada a partir del universo de Sherlock Holmes. El adelanto anticipa una historia marcada por el romance, el peligro y un inesperado giro relacionado con el célebre investigador interpretado por Henry Cavill.

La película, cuyo estreno está previsto para el 1 de julio en Netflix, retoma las aventuras de Enola Holmes en una etapa más madura de su vida, donde los desafíos personales y profesionales parecen entrelazarse como nunca antes.

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El avance comienza con una escena que sorprendió a los fanáticos: Enola aparece comprometida con Tewkesbury, personaje encarnado por Louis Partridge, lo que sugiere un nuevo capítulo sentimental para la detective en plena época victoriana.

Sherlock Holmes secuestrado, persecuciones y una carrera contra el tiempo

Sin embargo, la calma dura poco. El tono del teaser cambia abruptamente con escenas de persecuciones, tensión y violencia. En uno de los momentos centrales del adelanto, el Dr. John Watson, interpretado por Himesh Patel, le comunica a Enola una noticia alarmante: “Es tu hermano. Sherlock ha sido secuestrado”.

La revelación introduce uno de los mayores interrogantes de esta nueva entrega y coloca a la protagonista frente a un desafío distinto: no sólo resolver un caso, sino también salvar a la mente detective más famosa de Inglaterra.

El material promocional deja entrever escenas de acción, una persecución en carruaje y situaciones de alto riesgo que elevan la apuesta narrativa de la franquicia, consolidando un tono más intenso y ambicioso.

Otro de los grandes interrogantes que deja el tráiler gira en torno a la boda de Enola y Tewkesbury. Mientras él espera en el altar, el adelanto juega con la incertidumbre: ¿logrará ella llegar a tiempo o el caso terminará por cambiar el rumbo de su vida?

La tercera película también marca el regreso de varias figuras conocidas por el público. Helena Bonham Carter volverá a interpretar a Eudoria Holmes, la madre de Enola y Sherlock, mientras que Sharon Duncan-Brewster retomará su rol como Moriarty.

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El teaser además incluye una aparición del actor Jason Watkins, cuya participación se suma a un elenco que amplía el universo de la saga. Según la sinopsis oficial difundida por Netflix, la historia trasladará parte de la acción a Malta, donde “los sueños personales y profesionales chocan en un caso más complejo y peligroso que cualquier otro que Enola haya enfrentado”.

Millie Bobby Brown habló sobre la evolución emocional de Enola Holmes

En declaraciones recogidas por Tudum, la plataforma editorial de Netflix, Millie Bobby Brown explicó que esta nueva película muestra a una protagonista más definida, aunque todavía en proceso de transformación.

“Lo que me gusta de este capítulo es que Enola está entrando en una versión de sí misma mucho más clara, pero todavía evolucionando. Construyó algo propio, pero también se pregunta qué quiere después”, señaló la actriz.

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Brown también destacó la dinámica de trabajo con Louis Partridge, compañero de saga desde las primeras películas, y afirmó que la relación entre Enola y Tewkesbury adquiere un tono más profundo y emocional.

“Ya no es solamente algo juguetón. Ahora tiene un peso real”, expresó la actriz al referirse al desarrollo romántico entre ambos personajes y a la confianza construida durante años de colaboración.

La polémica por el detalle histórico que detectaron los fans

El lanzamiento del nuevo material llega después de que una promoción previa de la película despertara comentarios en redes sociales por un aparente error de continuidad histórica.

Usuarios observaron que las uñas de Millie Bobby Brown lucían demasiado pulidas, largas y brillantes para encajar con la ambientación de 1885, lo que generó bromas y críticas sobre un posible anacronismo en la producción.

Aunque muchos tomaron el detalle con humor —incluyendo chistes sobre viajes en el tiempo y manicuras modernas en plena era victoriana—, otros remarcaron que pequeños elementos de producción pueden influir en la credibilidad visual de una historia de época.

RV/ff