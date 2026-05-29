El director estadounidense Carl Erik Rinsch, responsable de la película 47 Ronin, se enfrenta a una posible pena de prisión de varios años tras haber sido declarado culpable de estafar a Netflix por más de 11 millones de dólares. El caso involucra fondos destinados a una ambiciosa serie de ciencia ficción que nunca llegó a concretarse y expone uno de los conflictos judiciales más resonantes entre la plataforma y un realizador de Hollywood.

La causa avanzó en diciembre, cuando un jurado federal determinó que Rinsch cometió fraude electrónico, lavado de dinero y múltiples transacciones financieras ilegales. Según los fiscales, el dinero que debía utilizarse para producir la serie White Horse fue redirigido casi de inmediato a gastos personales, inversiones especulativas y compras de lujo sin relación con el proyecto audiovisual.

Mientras espera la sentencia definitiva, prevista para fines de junio, el director recibió el apoyo público de Keanu Reeves, quien trabajó con él en 47 Ronin y fue además su mentor e inversor inicial en el proyecto frustrado. El actor envió una carta formal al juez del caso solicitando indulgencia al momento de fijar la condena.

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El respaldo de Reeves reavivó la atención mediática sobre el expediente judicial, no solo por el monto involucrado sino también por el vínculo profesional entre ambos y por el impacto que el fallo podría tener en la carrera futura del director, ya prácticamente paralizada desde que el conflicto salió a la luz.

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Quién es Carl Erik Rinsch y cómo se originó el conflicto con Netflix

Carl Erik Rinsch es un director estadounidense, con una trayectoria centrada en el cine y en proyectos visuales experimentales. Su mayor exposición internacional llegó con 47 Ronin, una superproducción de fantasía y acción protagonizada por Keanu Reeves que, pese a no haber sido un éxito comercial, le permitió posicionarse en la industria.

Además del largometraje, Rinsch desarrolló cortometrajes y trabajos publicitarios, y en los últimos años había mostrado interés por el uso de nuevas tecnologías aplicadas al cuerpo humano y a la imagen digital. En redes sociales compartía avances visuales, renders en 3D y pruebas creativas vinculadas a esos desarrollos.

En 2018, Netflix anunció la adquisición de White Horse, una serie de ciencia ficción creada y dirigida por Rinsch, considerada uno de los proyectos más ambiciosos de su catálogo en ese momento. De acuerdo con información judicial, la plataforma desembolsó inicialmente más de 44 millones de dólares para su desarrollo.

Dos años después, el director solicitó un pago adicional de 11 millones de dólares con el argumento de cubrir costos de producción y asegurar la finalización de la serie. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sostuvo que ese dinero fue desviado a cuentas personales apenas fue transferido.

Carl Erik Rinsch está acusado de estafar a Netflix por 11 millones de dólares.

Para 2021, Netflix había invertido más de 61 millones de dólares en el proyecto y solo había recibido algunos clips promocionales, sin episodios terminados ni avances concretos. Ante la falta de resultados, la empresa canceló la serie y denunció el caso, estimando pérdidas superiores a los 55 millones de dólares.

La estafa, los cargos penales y la carta de apoyo de Keanu Reeves

Durante el juicio, los fiscales detallaron en qué se utilizó el dinero que debía destinarse a la producción. Según documentos judiciales, Rinsch gastó 1,7 millones de dólares en tarjetas de crédito, 3,3 millones en muebles, antigüedades y colchones de alta gama, 387 mil dólares en un reloj suizo de lujo y 2,4 millones en la compra de cinco Rolls-Royce y un Ferrari rojo.

Parte de los fondos también fue utilizada en inversiones en acciones y criptomonedas. En menos de dos meses, esas operaciones le generaron pérdidas por más de la mitad del dinero recibido. Para la fiscalía, este comportamiento formó parte de un plan fraudulento deliberado y no de una mala gestión de producción.

El tribunal declaró culpable a Rinsch de un cargo de fraude electrónico y otro de lavado de dinero, ambos con penas máximas de hasta 20 años de prisión, además de cinco cargos adicionales por transacciones monetarias con bienes de origen ilícito, con hasta 10 años cada uno. En conjunto, la pena teórica podría haber alcanzado los 90 años.

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La defensa, sin embargo, estima que la condena efectiva se ubicará entre ocho y diez años de prisión, en línea con las directrices federales. Argumentó además que se trata de un delincuente primerizo y que el proceso judicial ya significó el probable final de su carrera profesional.

En ese contexto, Keanu Reeves envió una carta al juez Jed Rakoff, en la que describió al director como “un artista excepcional” y pidió “clemencia y misericordia” al momento de dictar sentencia. El actor aclaró que no es psicólogo ni terapeuta, pero habló desde su experiencia como colega creativo.

“En mi opinión, Carl puede autosabotearse al exagerar la magnitud, el alcance y el contexto de lo que se había negociado, lo que lo coloca a él y a sus contrapartes en una situación de conflicto”, escribió Reeves. “No pretendo compartir esto como una excusa ni como una minimización de lo que se le ha imputado, sino simplemente como una posible explicación de sus motivos”.

La sentencia se conocerá el próximo 29 de junio. Antes, la fiscalía presentará su recomendación final y el juez deberá resolver también la restitución económica. Se espera que Rinsch deba devolver los 11 millones de dólares a Netflix, mientras que la empresa reclama además 4,4 millones adicionales por honorarios legales. La defensa sostiene que ese monto es excesivo y recordó que el director fue declarado indigente y representado por un abogado designado por el tribunal.