El catálogo de Netflix se consolidó como uno de los principales espacios de circulación de adaptaciones literarias a nivel global. Novelas clásicas, best sellers contemporáneos, cómics, mangas y libros de no ficción encontraron en la plataforma una vía directa para llegar a audiencias masivas, muchas veces superando el alcance original de las obras impresas.

Las series y películas basadas en libros no solo amplían el universo narrativo de las historias, sino que también reactivan el interés por los textos originales. En los últimos años, esta sinergia entre literatura y audiovisual se transformó en una de las estrategias más exitosas del servicio de streaming, con títulos que lideraron rankings de visualización en múltiples países.

En ese contexto, Netflix lanzó a nivel mundial una nueva sección interactiva llamada “Tus libros favoritos en pantalla”, diseñada para ordenar y visibilizar todo su contenido inspirado en obras literarias. La propuesta agrupa producciones de distintos géneros y formatos, desde novelas históricas hasta mangas y cómics.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Netflix estrena “Michael Jackson: el veredicto”, una docuserie que repasa el controvertido juicio contra el Rey del Pop

“Hemos visto una verdadera pasión por parte de los fans en torno al catálogo de adaptaciones de libros de Netflix. Nuestro equipo quiso celebrar ese fanatismo creando un espacio en Netflix donde los entusiastas pudieran explorar sus títulos favoritos y descubrir más historias que les encantarán”, explicó Mansi Patel, directora sénior de comercialización de productos de la plataforma.

5 series de Netflix basadas en libros

El último reino (2015)

Basada en las rigurosas Crónicas Sajonas de Bernard Cornwell, esta atrapante ficción histórica transporta al espectador al siglo IX, donde lo que hoy conocemos como Inglaterra se encuentra dividida en varios reinos. El relato acompaña a Uhtred de Bebbanburg, el hijo de un noble sajón que es capturado y criado por los invasores vikingos, viéndose obligado a elegir constantemente entre su herencia biológica y el pueblo que lo adoptó.

Mindhunter (2017)

Esta aclamada propuesta de suspenso e investigación psicológica se fundamenta en el libro de no ficción Mindhunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit escrito por John E. Douglas y Mark Olshaker. Ambientada a finales de los años 70, la trama se centra en dos agentes del FBI que revolucionan las técnicas de investigación al entrevistarse cara a cara con asesinos en serie encarcelados, buscando comprender su psicología para resolver casos vigentes.

Netflix lanzó a nivel mundial una nueva sección interactiva llamada “Tus libros favoritos en pantalla”.

Bridgerton (2020)

Consagrada como uno de los máximos emblems de las producciones históricas y de época, esta producción se basa en las exitosas novelas románticas de Julia Quinn. La historia sigue de cerca las andanzas, secretos y apasionados romances de los ocho hermanos de la aristocrática familia Bridgerton mientras intentan navegar el competitivo y exigente mercado matrimonial de la alta sociedad londinense durante la Regencia.

Heartstopper (2022)

Ideal para quienes disfrutan de los romances puros, esta ficción británica adapta fielmente las célebres novelas gráficas creadas por Alice Oseman. La serie narra con enorme delicadeza la evolución de la amistad y el posterior noviazgo entre Charlie, un chico abiertamente gay muy analítico, y Nick, un popular jugador de rugby, explorando de forma muy luminosa los desafíos de la identidad, la salud mental y el crecimiento adolescente.

El problema de los 3 cuerpos (2024)

Ubicada dentro de la categoría de mundos inmersivos, esta ambiciosa serie adapta la aclamada trilogía de ciencia ficción del autor chino Cixin Liu. La trama arranca con una fatídica decisión tomada en la China de los años 60 que resuena a través del espacio y el tiempo, obligando a un grupo de científicos contemporáneos a unir fuerzas con un detective poco ortodoxo para enfrentar la mayor amenaza en la historia de la humanidad.

Qué ver en Netflix tras el final de "Outlander": series y películas de época para seguir con el drama histórico

5 películas de Netflix que están basadas en libros

Los dos papas (2019)

Inspirada en la obra de teatro y posterior libro de Anthony McCarten, esta magnífica película biográfica e histórica explora la relación detrás de los muros del Vaticano. La trama ofrece una mirada íntima y profundamente reflexiva sobre el sorpresivo traspaso de poder entre el tradicionalista Papa Benedicto XVI y el futuro Papa Francisco, mostrando sus visiones opuestas y el trasfondo humano de la Iglesia católica moderna.

Las brujas (2020)

Una entretenida opción de aventura para todas las edades que adapta la icónica y fantástica novela infantil de Roald Dahl. La historia sigue las peripecias de un niño huérfano y su cariñosa abuela que, durante unas vacaciones en un lujoso hotel de la costa, descubren accidentalmente una convención secreta de brujas liderada por la Gran Bruja, quien planea transformar a todos los niños del mundo en ratones.

Sin novedad en el frente (2022)

Esta multipremiada producción bélica alemana ofrece una desgarradora adaptación de la célebre novela homónima de Erich Maria Remarque publicada en 1929. La película retrata con extrema crudeza y realismo las vivencias de Paul Bäumer, un joven soldado alemán que se alista con entusiasmo junto a sus amigos para combatir en la Primera Guerra Mundial, descubriendo de inmediato la brutal e inhumana realidad de las trincheras.

"Sin novedad en el frente" se basa en la célebre novela homónima de Erich Maria Remarque publicada en 1929.

El asesino (2023)

Bajo la dirección de David Fincher, este estilizado thriller psicológico adapta de forma magistral la serie de novelas gráficas francesas escritas por Matz e ilustradas por Luc Jacamon. El largometraje sigue la meticulosa y fría rutina de un asesino a sueldo profesional que, tras cometer un catastrófico error inédito en su carrera durante un encargo en París, se ve envuelto en una sangrienta persecución internacional contra sus propios jefes.

La sociedad de la nieve (2023)

Basada en el minucioso libro documental de Pablo Vierci, este impactante filme de supervivencia reconstruye con enorme fidelidad la Tragedia de los Andes de 1972. La narrativa expone la odisea de los miembros de un equipo de rugby uruguayo cuyo avión se estrella en el corazón de la cordillera, obligándolos a recurrir a medidas extremas y a forjar lazos inquebrantables para mantenerse con vida a lo largo de 72 días helados.