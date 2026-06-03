Netflix suma a su catálogo una nueva producción de true crime centrada en uno de los casos judiciales más mediáticos de la historia reciente. Este miércoles 3 de junio de 2026 estrena Michael Jackson: El veredicto, una docuserie que reconstruye el juicio realizado en 2005 contra el artista, absuelto de todos los cargos tras un proceso que se extendió durante 14 semanas en Santa María, California.

Disponible en más de 190 países y con traducción a más de 30 idiomas, la miniserie se presenta como un Original de Netflix y se apoya en material judicial real para revisar un caso que, por la prohibición de cámaras en la sala, fue seguido en su momento a través de filtraciones, crónicas parciales y cobertura mediática fragmentada.

La producción consta de tres episodios de una hora cada uno y adopta una estructura cronológica que permite reconstruir el proceso desde sus distintos momentos clave: la acusación inicial, el desarrollo del juicio y el veredicto final. El foco está puesto en los hechos judiciales, las estrategias legales y el contexto mediático que rodeó al cantante durante esos meses.

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Michael Jackson: la biopic que ignora los escándalos y decepciona a la crítica

El estreno llega en un contexto de renovado interés global por la figura de Michael Jackson, impulsado por el éxito comercial de su biopic Michael, que volvió a instalar su nombre en el centro del debate público, aunque sin abordar de manera directa las acusaciones que motivaron el juicio.

De qué trata "Michael Jackson: El veredicto"

Uno de los principales diferenciales de Michael Jackson: El veredicto es el uso de las transcripciones oficiales del tribunal de Santa María para recrear lo ocurrido dentro de la sala. La ausencia de registros audiovisuales convirtió al proceso de 2005 en un caso excepcional, cuya comprensión quedó condicionada durante años por la mirada de los medios.

La docuserie fue producida por Candle True Stories y establece una regla clara: solo participan personas con conocimiento directo del caso. Entre las voces que aparecen se encuentran miembros del jurado, testigos clave, fiscales, periodistas acreditados y figuras que declararon durante el proceso.

La docuserie reconstruye el proceso judicial que enfrentó Michael Jackson a comienzos de los 2000.

El primer episodio, titulado La Acusación, se centra en el rol del fiscal Tom Sneddon y en las pruebas presentadas tras las denuncias que estallaron públicamente en 2003. El capítulo contextualiza el clima mediático de la época y cómo el caso se transformó rápidamente en un fenómeno global seguido minuto a minuto.

El segundo episodio, El Juicio, aborda las doce semanas de audiencias, testimonios y cruces legales. Allí se reconstruyen las declaraciones más controvertidas y se analiza la estrategia de la defensa, encabezada por el abogado Thomas Mesereau, cuya intervención fue considerada determinante para desmontar parte de las acusaciones.

Además del aspecto técnico, la serie explora la presión constante de la prensa, el impacto psicológico del proceso sobre Jackson y la manera en que la exposición pública influyó en cada etapa del juicio. El relato evita la dramatización y se apoya en datos duros, documentos y reconstrucciones fieles a lo ocurrido.

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El veredicto, el legado y la polémica alrededor del estreno

El tercer episodio, El Veredicto y el Legado, revive la tensión del 13 de junio de 2005, día en que Michael Jackson fue absuelto de todos los cargos, incluidos los más graves. A partir de ese momento, la serie analiza cómo el proceso afectó de forma irreversible su salud, su carrera y su vida personal hasta su muerte en 2009.

La docuserie no busca reabrir el debate sobre la culpabilidad, sino explicar el andamiaje legal que condujo a un veredicto unánime de inocencia. Los realizadores sostienen que, a dos décadas de distancia, es posible ofrecer una mirada más objetiva sobre el funcionamiento del sistema judicial estadounidense bajo una presión mediática inédita.

El estreno no estuvo exento de controversias. Desde la difusión de las primeras imágenes, sectores de fanáticos cuestionaron el proyecto por considerar que vuelve a poner en discusión un caso ya resuelto. En redes sociales se impulsaron campañas de rechazo y llamados a boicotear la serie.

RV/ff