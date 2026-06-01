Netflix llega a junio de 2026 con una grilla cargada de incorporaciones y regresos, que combina documentales, nuevas temporadas y películas conocidas que ya tuvieron estreno previo y ahora se suman al catálogo. La propuesta incluye títulos internacionales y producciones en español, pensadas para acompañar el consumo durante el invierno.

Entre los ingresos más relevantes se suman films con alto reconocimiento, como Diego Maradona (2019), el documental que repasa la dimensión global del ídolo argentino, y Los que se quedan (2023), un drama ambientado en un internado de élite durante Navidad. A eso se agregan nuevas temporadas de franquicias consolidadas y estrenos que ya figuran entre los más esperados del streaming.

La estrategia de Netflix apunta a ofrecer variedad de géneros y formatos, con estrenos casi diarios que incluyen series, películas, documentales, animación y reality shows. El objetivo es mantener el interés constante de los suscriptores en Argentina y la región.

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El mes arranca con incorporaciones fuertes al catálogo seriado, incluyendo regresos muy esperados y nuevas propuestas internacionales.

El 3 de junio se estrena Michael Jackson: El veredicto, una miniserie documental que analiza el juicio al Rey del Pop y su complejo legado, con testimonios de figuras centrales que presenciaron el proceso legal dentro del juzgado.

El 4 de junio llega El testigo, miniserie británica basada en hechos reales sobre el asesinato de Rachel Nickell. La pareja de la asesinada intenta proteger a su hijo de dos años, único testigo del crimen, durante una investigación repleta de errores.

El 10 de junio se estrena la temporada 5 de Rosario Tijeras, con nuevos cruces criminales, venganzas y disputas de poder que vuelven a colocar a la serie mexicana entre las más vistas.

El 11 de junio regresa Dulces magnolias con su temporada 5, con Maddie, Helen y Dana Sue enfrentando nuevas decisiones personales, cambios familiares y conflictos sentimentales en Serenity.

"Dulces magnolias" estrenan la temporada 5 el 11 de junio.

El 18 de junio se suma Te encontraré, un thriller sobre un padre encarcelado que recibe señales de que su hijo, dado por muerto, podría seguir con vida.

El 19 de junio estrena Oasis, una serie española ambientada en un resort de lujo donde las vacaciones sacan a la luz secretos familiares y tensiones entre los protagonistas.

El 25 de junio llega Avatar: La leyenda de Aang temporada 2, que continúa el viaje de Aang, Katara y Sokka tras los hechos de la primera temporada del live action.

Además, durante todo junio continúan los episodios semanales de Mi némesis con aires de realeza, con estrenos los días 5, 6, 12, 13, 19 y el final el 20 de junio.

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Este 1 de junio se estrena Milky Subway: The Galactic Limited Express, una película animada japonesa sobre jóvenes delincuentes que deben limpiar un tren espacial y terminan atrapados en una misión inesperada.

El 2 de junio llega la reconocida película de 2023 Los que se quedan, donde las vacaciones de invierno de un estricto profesor en un internado de élite se complican cuando debe supervisar a un grupo de estudiantes que no pudieron volver a casa.

El 3 de junio se suma Risa y la cabina del viento, la película con la que Cazzu debutó como actriz y que trata sobre una niña de diez años que, tras la desaparición de su padre, encuentra una cabina telefónica que le permite comunicarse con los muertos. Ese mismo día estrena Roast de gallos, un especial con comediantes y los ganadores de los Mundiales 1998 y 2018.

"Risa y la cabina de viento" está protagonizada por Elena Romero, Cazzu y Diego Peretti.

El 4 de junio desembarcan El asesinato de Rachel Nickell, documental sobre el crimen de una joven madre asesinada en Londres; Poldi, un retrato íntimo de Lukas Podolski; y ¡Ay, mamá!, una comedia india sobre una madre y sus hijas envueltas en un intento desesperado por ocultar un crimen.

También el 4 de junio se estrena Diego Maradona, el documental de 2019 que muestra cómo su talento redefinió el fútbol mientras su vida personal se veía atravesada por la fama, el escándalo y el caos.

El 5 de junio llega uno de los días más cargados del mes, con México 86, una película del emblemático mundial protagonizada por Diego Luna; La desconocida, un thriller español sobre una misteriosa mujer con amnesia; Turbulencia en la oficina, una comedia romántica con Jennifer Lopez y Brett Goldstein; y Así aprenderás, un drama sobre inspectores escolares.

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El 12 de junio se estrena Instinto maternal, un documental policial que parte de la detención de una mujer tras un parto sospechoso.

El 16 de junio llega Soy Frankelda, una película animada mexicana sobre una escritora que viaja a su subconsciente y enfrenta a los monstruos que creó.

El 18 de junio se suman Maridos en acción y Mensajes de voz para Isabelle, un drama romántico con Zoey Deutch y Nick Robinson.

El 26 de junio se estrena Hermanito, una comedia protagonizada por John Cena y Eric André, junto con la llegada de Torrente Presidente.