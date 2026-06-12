La serie española Perdiendo el juicio ya está disponible en Netflix y se incorpora al catálogo de ficciones europeas que la plataforma impulsa a nivel global. El estreno se dio este viernes 12 de junio de 2026, luego de su recorrido previo por Atresplayer y su emisión en Antena 3, donde logró instalarse como uno de los dramas judiciales más comentados.

La producción tiene como eje a Amanda Torres Holgado, una abogada de prestigio cuya carrera se derrumba de manera abrupta tras un episodio ocurrido en pleno juicio. Desde ese punto de quiebre, la historia avanza entre causas judiciales poco convencionales, vínculos personales tensionados y la necesidad de reconstruir una identidad profesional desde cero.

Con diez episodios de aproximadamente 50 minutos, la primera temporada propone un relato continuo que combina los clásicos procedimientos legales con conflictos emocionales. La llegada a Netflix amplía su alcance internacional y refuerza la presencia de producciones españolas dentro del género judicial.

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De qué trata Perdiendo el juicio

La historia comienza cuando Amanda Torres Holgado, una reconocida abogada de Madrid, sufre un grave brote de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) en medio de un juicio determinante para su carrera. El episodio ocurre frente a colegas, jueces y clientes, y tiene un impacto inmediato en su reputación profesional.

A partir de ese momento, su prestigio se derrumba. Los grandes despachos le cierran las puertas y Amanda se ve obligada a aceptar un puesto en "un bufete decadente", muy lejos del entorno de excelencia al que estaba acostumbrada. Allí comparte casos con abogados que atraviesan sus propias crisis profesionales y personales.

El conflicto central de la temporada se profundiza cuando la protagonista debe asumir el caso más complejo de su vida: defender a su propia hermana, acusada de haber cometido un asesinato el día de su boda. La causa no solo pone en juego su capacidad profesional, sino también su equilibrio emocional.

Elena Rivera, quien interpreta a Amanda Torres Holgado, Manu Baqueiro a Gabriel Ochoa y Miquel Fernández a César Castillo Lima.

La serie muestra el contraste entre el pasado exitoso de Amanda y su nueva realidad, marcada por rutinas condicionadas por el TOC y la desconfianza del ambiente judicial. En ese recorrido, el relato se apoya tanto en los casos legales como en las relaciones familiares y laborales.

El tono combina drama judicial, comedia ligera y drama humano, alejándose del esquema rígido del género para construir personajes atravesados por contradicciones, frustraciones y segundas oportunidades.

El reparto y la producción de la serie

El papel protagónico está a cargo de Elena Rivera, quien interpreta a Amanda Torres Holgado. La actriz, reconocida por trabajos previos en la televisión española, encarna a una abogada brillante que debe rehacer su vida tras el colapso de su carrera.

Manu Baqueiro interpreta a Gabriel Ochoa, el único abogado que acepta darle una oportunidad laboral a Amanda en su peor momento. Su personaje rompe con los estereotipos del género y funciona como una figura clave dentro del nuevo bufete.

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Miquel Fernández da vida a César Castillo Lima, un abogado de prestigio cuya vida personal y profesional está estrechamente ligada a la de Amanda. Su rol aporta tensión emocional y conflicto dentro del entramado legal.

Carol Rovira interpreta a Daniela Torres Holgado, la hermana de la protagonista y eje del caso judicial que atraviesa toda la temporada. Su personaje es señalado como la presunta responsable del asesinato de su marido, lo que coloca a Amanda frente a un dilema personal y profesional extremo.

El elenco principal se completa con Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara, Dafne Fernández, Eloy Azorín y María León, entre otros. Además, la serie cuenta con un amplio reparto secundario que acompaña el desarrollo de los distintos casos judiciales.

El rodaje de Perdiendo el juicio comenzó en septiembre de 2024 y finalizó en diciembre del mismo año. La dirección estuvo a cargo de Pablo Guerrero, María Togores y Jaime Olías, con fotografía de José Luis Pulido.

RV