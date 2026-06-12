El ministro Luis Caputo apuntaba a duplicar la adhesión a la ley de Inocencia Fiscal, con la esperanza de que las modificaciones que iba a enviar al Congreso lograran que ese blanqueo se volcara al mercado real y no solo sirviera de tapón fiscal para los contribuyentes en falta. Las consultas y las modificaciones —que habían mostrado a funcionarios del Palacio de Hacienda con una apertura inusual a las propuestas de cambios— al proyecto prometían un tratamiento exprés y una aplicación que le permitiría al Gobierno engrosar el sistema con más dólares. Pero el recrudecimiento de la crisis del caso Manuel Adorni, con su propia adhesión de por medio a la ley y la presentación de su declaración jurada, desinfló el apoyo legislativo y la confiabilidad jurídica.

Fuentes empresarias consultadas por PERFIL dieron por “terminado” el proceso de retoque que Caputo quería implementar. “Nadie que tenga un patrimonio importante no declarado va a blanquear un dólar cuando existe un cuestionamiento tan fuerte al instrumento y a su uso irresponsable. Menos cuando se usó para llevar al paredón mediático a todos aquellos que adhirieron de buena fe, pero que quedaron en el fuego cruzado de la pelea por la declaración jurada de Adorni”, admitió el dueño de una empresa del sector productivo.

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En el Congreso se negocia por estas horas el avance o el estancamiento del proyecto, que Caputo aún no envió formalmente. Mientras la Casa Rosada mandó a sondear la posibilidad de habilitar su debate y posterior sanción con los aliados, a cambio de ceder con obras o leyes que los gobernadores necesitan, la oposición más dura plantó bandera y pretende hacer la ley más restrictiva, eliminarla totalmente e incluso lograr la moción de censura para Adorni. La llave está en manos del PRO y de la UCR, que hasta ahora juegan al statu quo - ni a favor ni en contra del Gobierno. Ni ser parte ni romper.

El impacto político y el rol del Congreso

Con este escenario, el sueño de Caputo de conseguir una canilla que bañe de dólares el mercado se desvanece y genera tensión en el Palacio de Hacienda. Algunos empresarios que suelen tener diálogo con el quinto piso del Ministerio de Economía señalan que “el plan de estabilización funcionó muy bien, pero las condiciones políticas, a partir de las sospechas de corrupción y la terquedad de (Javier) Milei de sostener a Adorni, las internas del Gobierno y el malestar social por el desempleo, están destruyendo la confianza”.

“Ni las inversiones reales ni el riesgo país acompañaron las condiciones de estabilidad macroeconómica. Eso se debe al riesgo político. Y si bien es cierto que el mercado tiene miedo de que (Axel) Kicillof gane y cambie todo el modelo económico para volver al déficit fiscal, la ausencia de inversiones ocurre porque ni siquiera las mejores condiciones permiten confiar en el largo plazo”, aseguró un encumbrado ejecutivo de una multinacional que habló con este medio.

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Para el círculo rojo, el deterioro de la imagen de Milei puede detonar el retorno del temido “péndulo electoral”. Por eso, hay un sector que ve con buenos ojos la “soltura” de la senadora oficialista Patricia Bullrich para defender el plan del Gobierno, pero con “respeto institucional”. Lejos de los cuestionamientos al accionar díscolo que desafía el poder presidencial —como le señalan a la vicepresidenta Victoria Villarruel—, el establishment se entusiasmó con el nacimiento del “mileísmo sin Milei”.

El blanqueo en pausa y las promesas a los empresarios

Pocos días antes de la presentación de la declaración jurada y de la defensa mediática que ensayó Adorni en televisión, Caputo había presentado en sociedad su plan para inundar el mercado con dólares del blanqueo. En el congreso del IAEF, ante inversionistas y empresarios, el ministro defendió el borrador confeccionado "luego de haber tenido una reunión con los contadores que dieron sus inquietudes". "Esperamos que pase y que este nuevo enfoque dé un impulso mayor", sostuvo el funcionario. En esa línea, explicó que el objetivo central de los cambios apuntaba a la economía real - "Lo importante es que ese ahorro que está debajo de los colchones se canalice en inversión, y esa inversión va a generar crecimiento".

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Para lograr esa inyección de liquidez, el proyecto amplía el universo de beneficiarios al eliminar el requisito de ingresos máximos de $1.000 millones y el tope patrimonial de $10.000 millones. Exige, como contrapartida, que los contribuyentes sean residentes fiscales durante la totalidad del período declarado. Los grandes contribuyentes nacionales, en tanto, solo pueden adherirse para presentar y pagar, sin gozar de la presunción de exactitud ni de otros beneficios.

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El texto también busca limitar la discrecionalidad del ente recaudador (ARCA) y blindar jurídicamente a los inversores. Así, establece que solo existirá una “discrepancia significativa” si el ajuste de ARCA aumenta el impuesto o reduce quebrantos en al menos un 15% respecto de lo declarado, o si la diferencia supera el 5% del monto previsto en el Régimen Penal Tributario (unos $100 millones).

Las claves técnicas y el cerrojo político

La carga de la prueba, por otro lado, pasa a ser exclusiva de ARCA, que deberá utilizar únicamente la información disponible en sus sistemas. El tributarista César Litvin consideró muy importante este aspecto porque “limita el uso de presunciones de la ley de procedimientos tributarios", un factor clave "para darle certeza al contribuyente en la adhesión al régimen”. El borrador incluso garantiza que la discrepancia no se computará si el usuario rectifica y cancela el saldo dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación.

Las modificaciones, pensadas para regir desde el 1º de enero de 2025, extienden la presunción a los períodos de IVA hasta diciembre del año fiscal de Ganancias declarado bajo la modalidad simplificada. Aunque las órdenes de intervención o los procesos judiciales pendientes siguen su curso, se fijan cláusulas estrictas de protección patrimonial - si la exclusión del régimen es revocada (por vía administrativa o judicial), se restablecen de forma retroactiva todos los beneficios de la presunción de exactitud y el Estado queda obligado a devolver los importes abonados con sus respectivos intereses.

El proyecto suma, por último, una exención de multas para los ajustes de Ganancias e IVA cancelados antes de la adhesión. Sin embargo, todo este plan técnico diseñado para seducir capitales chocó de frente contra la crisis política, dejando al oficialismo cada vez más lejos de su ansiada lluvia de inversiones.