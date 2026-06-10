Manuel Adorni presentó su declaración jurada: asegura que en 2023 omitió más de medio millón de dólares en negro

Poco después de sumarse al Régimen Simplificado de Ganancias, el jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, presentó finalmente ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) una serie de declaraciones juradas y modificaciones tributarias que cambian considerablemente lo que se conocía, hasta el momento, de su patrimonio, incluyendo activos que no habían sido declarados previamente, como 513.000 dólares ganados, supuestamente, en inversiones realizadas con Bitcoin entre los años 2013 y 2018.

Según Infobae, las modificaciones afectan tanto las declaraciones patrimoniales de los años en que Adorni trabajó como funcionario como las presentaciones impositivas que hizo desde el año 2020. Esta revisión incluye, además, cambios realizados en el patrimonio de su mujer, Bettina Angeletti, y es parte de una reconstrucción de la economía de su familia desde antes de su entrada a la administración pública.

De acuerdo a fuentes de la Jefatura de Gabinete con las que habló el medio antes citado, la revisión no estuvo limitada a los ejercicios de la función pública e incluyó reconstruir los movimientos económicos previos a que el exvocero presidencial se sumara al actual Gobierno.

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Los cambios también incluyeron modificaciones en la situación patrimonial de Angeletti. Según el entorno del jefe de Gabinete, la mujer, además de ser monotributista, trabajó durante más de 15 años en una compañía privada, ocupando cargos gerenciales, información que se sumó a la reconstrucción que fue presentada este miércoles a los organismos de control.

Las fuentes consultadas por Infobae afirmaron que la tarea de revisión arrancó luego que las operaciones inmobiliarias hechas por el funcionario el año pasado fueran investigadas, reconociendo que “hubo desprolijidad”, porque “las declaraciones juradas del 2023 las hizo él mismo. La del 2024 fue con un contador, pero con la denuncia, hubo que hacer una reconstrucción de toda la historia patrimonial familiar, porque había que demostrar que el dinero usado en la compra de propiedades no había surgido de dinero ilícito”.

El detalle más importante de la nueva documentación que se presentó son los 513.000 dólares obtenidos, supuestamente, por inversiones hechas con Bitcoin. Según la reconstrucción oficial, ese flujo de dinero es el activo más importante sumado a las declaraciones modificadas y es el elemento más destacado del patrimonio familiar en este informe.

La explicación que presentó la Jefatura de Gabinete al respecto indica que las inversiones se hicieron entre los años 2013 y 2018, usando 8 billeteras virtuales distintas. En ese lapso de tiempo, Adorni y su mujer habrían comprado y vendido criptomonedas.

Según las fuentes oficiales, el matrimonio invirtió 200.000 dólares aproximadamente, y gracias al éxito de sus operaciones, lograron incrementarlo hasta alcanzar la cifra de 513.000.

De acuerdo a la presentación realizada ante ante la Oficina Anticorrupción todas estas operaciones pueden ser comprobadas a través de los registros que realizan las billeteras virtuales de esta clase de acciones.

Esta revisión también modificó las declaraciones impositivas que Adorni hizo ante el ARCA. Por este motivo, las fuentes oficiales que hablaron con Infobae, revelaron que el funcionario visitará el organismo para pagar los impuestos correspondientes a las rectificaciones que realizó.

Además, la reconstrucción patrimonial incluye los bienes que el jefe de Gabinete heredó tras la muerte de su padre, Jorge Eduardo Adorni, en 2022. Uno de esos activos es un inmueble en la ciudad de La Plata, por cuya venta el funcionario recibió 57.000 dólares.

La reconstrucción también incluye un terreno en el partido bonaerense de Daireaux que también formaba parte de la misma herencia paterna. De acuerdo la información presentada ante los organismos de control, ese lote se vendió y significó una ganancia de 22.000 dólares para el exvocero presidencial.

Para resumir, estas dos operaciones le permitieron obtener 79.000 dólares.

Las modificaciones también afectan las declaraciones patrimoniales que corresponden al período en que Adorni ingresó a la función pública, el 14 de diciembre de 2023, como secretario de Comunicación y Medios, puesto que mantuvo hasta noviembre de 2025, cuando lo nombraron jefe de Gabinete.

En este contexto, se investigó la casa ubicada en el country Indio Cuá. Esta propiedad fue comprada en noviembre de 2025. Hasta el momento, la vivienda estaba a nombre de Angeletti, pero según la documentación que se presentó este 10 de junio, está integrada al patrimonio de ambos cónyuges, 50% para cada uno de ellos. También especifican que la compra fue por 120.000 dólares.

Según las fuentes oficiales que hablaron con el medio antes mencionado, este dinero se obtuvo de dos hipotecas impuestas sobre el inmueble familiar de la avenida Asamblea.

Por otra parte, la reconstrucción patrimonial también suma datos sobre las remodelaciones que se hicieron en la casa.

Según la investigación judicial el costo de estas modificaciones sería de 245.000 dólares, pero, en su declaración, el funcionario asegura que el valor real es de 170.000

Otro elemento importante de esta reconstrucción patrimonial es el departamento de la calle Miró (Caballito), comprado en noviembre de 2025. De acuerdo a la justificación dada, esta operación inmobiliaria se hizo gracias a un acuerdo con Pablo Feijoó.

En ese contexto, las fuentes oficiales afirman que la compra no significó una operación tradicional por el valor completo del inmueble. Su versión de los hechos es que el jefe de Gabinete pagó solo 30.000 dólares como anticipo. El resto se abonó a través de financiamiento e hipotecas que sumarían un valor de 100.000 dólares.

Desde la Jefatura de Gabinete afirmaron que Feijoó no pidió dinero extra y no existió una transacción económica fuera de los instrumentos debidamente documentados.

Con respecto a las remodelaciones efectuadas en el departamento de Caballito, la documentación presentada por Adorni expresa que se gastaron 65.000 dólares para refaccionar el inmueble.

Las fuentes consultadas remarcaron que lo más importante de esta revisión es que “todo el patrimonio que tiene Adorni y Angeletti es previo a la asunción como funcionario público”, y agregaron que el objetivo de la declaración jurada es realizar una sola presentación de la evolución del patrimonio familiar desde el año 2020 hasta el presente.

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