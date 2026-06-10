Frente al escándalo Adorni, el Gobierno minimiza críticas y promete “gestión”

Luego de los últimos movimientos del jefe de Gabinete Manuel Adorni, con su adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias, el Gobierno mostró tranquilidad y actuó con normalidad. No exhibió ánimos alterados, prometió gestión y minimizó los dardos que lanzó la oposición, que reclamó la aparición de la declaración jurada del ministro coordinador y cuestionó sus movimientos contables.

En Casa Rosada intentaron transmitir tranquilidad. Ante PERFIL, fuentes oficiales remarcaron que el régimen permite facilitar la declaración y que los datos puedan ser recopilados de manera fidedigna por ARCA. La adhesión habilita al funcionario a blanquear dinero no declarado. Sin embargo, desde la Jefatura de Gabinete aclararon que no habrá ningún movimiento de ese estilo. "Bettina y yo no vamos a entrar en ningún blanqueo", le expresó a su entorno, en referencia a que su esposa también ingresó al régimen, tal como se conoció en esta jornada.

De todos modos, más allá de esta reacción del cuestionado funcionario, restan explicaciones por parte de la administración Milei. Fundamentalmente, falta la presentación de la declaración jurada patrimonial. En LLA dicen que está en proceso, que se dará a conocer “en breve” y creen que serviría para “calmar las aguas”. Pero sobre todo para honrar el compromiso que tanto el ex vocero presidencial como Javier Milei lanzaron hace un mes, en diversas entrevistas periodísticas.

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También aportan que la gestión “no se complicó”. Y pese al ruido que existió sobre el tema con una causa judicial que impactó de lleno en la agenda pública. En ese sentido, resaltaron que Adorni siguió activo durante estos meses, reuniéndose con ministros y enfocado en el plan de La Libertad Avanza para lo que resta de mandato libertario. El foco además está colocado en acelerar la agenda legislativa, algo que tratará la mesa política a partir de este jueves a la tarde.

Tras sumar a su esposa a la "inocencia fiscal", Manuel Adorni adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias

La oposición, en tanto, volvió a reclamar que el jefe de Gabinete presente de manera inmediata su declaración jurada patrimonial y cuestionó los movimientos de Adorni y Angeletti ante ARCA. Esteban Paulón de Hacemos Nuestro País; Nicolás Trotta e Itaí Hagman del peronismo; y Pablo Juliano y Martín Lousteau de la Unión Cívica Radical (UCR) fueron algunos de los dirigentes opositores que repudiaron la postura que tomó el funcionario libertario. Y lamentaron la dilatación de la aparición de la declaración jurada, en medio de la investigación que atraviesa por enriquecimiento ilícito.

"Un límite a la avivada de los Adorni. Que se termine la joda libertaria. El régimen de inocencia fiscal no puede ser la vía por la cual se laven los fondos obtenidos a través de delitos contra la administración pública. Presenté un proyecto para excluir de este régimen a funcionarios de todos los poderes del Estado y sus familiares directos desde 2 años antes de ingresar a la función pública. No más Betinas ni Manueles", manifestó Paulón en sus redes sociales.

Entre las voces más críticas también se destacó la del diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien sostuvo que el Gobierno debe dar explicaciones y pidió que Adorni haga pública su situación patrimonial para despejar cualquier sospecha. El legislador también vinculó el caso con otras controversias que involucran a funcionarios de la administración de Milei, como el caso Libra.

"La ley de inocencia fiscal y el régimen simplificado son leyes con nombre y apellido, que ya beneficiaron a un personaje como Lázaro Báez vinculado al latrocinio y la corrupción kirchnerista", comentó.

"Ahora estaría beneficiando a la esposa de Adorni para poder encubrir. Y lo hicieron a sabiendas y lo advertimos en Diputados, que había que excluir a los políticamente expuesto, como somo todos los funcionarios públicos, porque si no se corría el riesgo de un posible lavado de guita", reclamó.