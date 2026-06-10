Llaryora renovó el directorio de Bancor: entran Hernán Lacunza y Ercole Felippa

El gobernador Martín Llaryora anunció una reestructuración formal en el directorio del Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor). La modificación central implica el desplazamiento de Pedro Dellarossa de la vicepresidencia, lugar que será ocupado por el dirigente industrial lácteo Ércole Felippa, reconocido por su trayectoria como presidente de Manfrey. Asimismo, se confirmó la incorporación al cuerpo de directores del exministro de Economía de la Nación, Hernán Lacunza, junto a Pablo Viera y Juan Manuel Cid, mientras que Raúl Paolasso fue el ratificado para continuar al frente de la presidencia de la entidad.

De esta manera dos exdirigentes muy vinculados al macrismo se suman a la gestión provincial. A través de sus canales oficiales, el mandatario fundamentó los nombramientos en la necesidad de sumar perfiles técnicos con experiencia tanto en el ámbito macroeconómico como en el sector productivo privado, orientados a acelerar el proceso de digitalización y modernización del banco público provincial.

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Ejes de la nueva gestión

En un contacto posterior con la prensa, las autoridades de la entidad delinearon los criterios de la nueva etapa. El presidente del banco, Raúl Paolasso, remarcó que los movimientos responden a un esquema operativo iniciado a finales de 2023, motivado por la reconversión tecnológica global del sistema financiero.

"El modelo de banco ha cambiado en el mundo. Iniciamos una transformación profunda que abarca todas las áreas y procesos, lo cual requiere un cambio cultural interno y un directorio sólido para garantizar una asignación eficiente de recursos", señaló Paolasso.

El directivo justificó técnicamente las incorporaciones: puntualizó que Lacunza aportará vinculación con los sectores financieros y de inversión, y ponderó la designación de Pablo Viera —un técnico con 38 años de carrera dentro de la estructura interna del banco—, quien asumirá funciones operativas directas para coordinar la transición de los procesos administrativos.

El rol del sector privado

Por su parte, el nuevo vicepresidente, Ércole Felippa, se refirió al criterio político de incorporar perfiles ajenos a la estructura bancaria tradicional para la toma de decisiones en la banca pública.

"Vengo del sector productivo, soy un militante de la producción, del trabajo y de la generación genuina de riquezas", se definió Felippa ante los medios. "No vengo de las finanzas, pero puedo hacer un aporte desde la mirada productiva. Vamos a poner lo mejor de nosotros para que el banco siga transitando esta cultura del desarrollo, que forma parte de nuestro quehacer", concluyó el expresidente de Fadea.