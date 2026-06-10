Córdoba no sale de la cancha: las escuelas podrán ver el Mundial sin suspender clases

El ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba difundió orientaciones pedagógicas y pautas organizativas para que las escuelas puedan integrar el Mundial de Fútbol 2026 a sus propuestas de enseñanza. La iniciativa contempla la visualización de la ceremonia inaugural y los encuentros del seleccionado nacional que coincidan con el horario escolar.

La ceremonia de apertura está prevista para el jueves 11 de junio a las 14:30. Según las orientaciones del ministerio, cada institución podrá definir la modalidad organizativa más adecuada para garantizar tanto la participación de la comunidad educativa como la continuidad de las actividades del día.

Sin suspensión de clases

El ministerio fue explícito en ese punto: ver los partidos dentro de la escuela no implica suspender clases ni alterar el régimen de asistencia. La decisión sobre cómo organizarlo queda en manos de cada institución, según sus características y necesidades.

Mundial 2026: Estadio Azteca, un rejunte de recuerdos y emociones

El ministro Horacio Ferreyra respaldó la propuesta con una declaración directa: "Buscamos una escuela conectada con la realidad, capaz de transformar cada acontecimiento significativo en una oportunidad para aprender. El Mundial despierta emociones, genera conversaciones y moviliza intereses; por eso invitamos a las escuelas a aprovechar ese entusiasmo para fortalecer aprendizajes, promover valores y seguir construyendo comunidad educativa".

Debate, matemática y geografía alrededor del fútbol

Las orientaciones apuntan a las Capacidades Fundamentales del currículo provincial. En concreto, el ministerio propone actividades vinculadas con oralidad, lectura y escritura —debates, crónicas periodísticas y producciones literarias relacionadas con el fútbol—, junto con análisis de aspectos geográficos, históricos, culturales, económicos y tecnológicos del certamen.

También se incluyen propuestas para trabajar contenidos matemáticos y lógicos con recursos cotidianos del deporte, y proyectos colectivos orientados a fortalecer la convivencia y el trabajo en grupo entre estudiantes.

Materiales disponibles para docentes

Para acompañar la implementación, el ministerio pone a disposición cuadernillos y recursos didácticos de acceso libre a través del portal Hacemos Escuela, destinados a docentes de los distintos niveles y modalidades.

Fixture del Mundial 2026: días, sedes y horarios de todos los partidos

La iniciativa se enmarca en la Ley de Educación Provincial N.° 9870 y en el enfoque de la Escuela Posible, que busca convertir los hechos de interés social y comunitario en experiencias formativas para estudiantes de todos los niveles.

Los partidos del seleccionado argentino que se jueguen durante el horario escolar serán, según el cronograma difundido por el ministerio, la prueba concreta de si las escuelas adoptan o no la propuesta.