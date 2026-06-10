La Cámara Federal de Casación decidió no avanzar con la propuesta impulsada por el juez Carlos Mahiques para regular el vínculo entre magistrados y periodistas. Tras una reunión de superintendencia, los camaristas optaron por desactivar las iniciativas que habían despertado críticas por su posible impacto sobre la libertad de prensa, aunque acordaron en una gacetilla, “continuar el debate” sobre los mecanismos de comunicación institucional del Poder Judicial, según el diario La Nación.

La definición fue durante un encuentro encabezado por el presidente de la Cámara Federal de Casación, Diego Barroetaveña, del que participaron representantes de las cuatro salas del máximo tribunal penal del país (Mariano Borinsky, Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Gustavo Hornos) y el propio Mahiques, autor de la propuesta presentada la semana pasada.

El pedido del juez Mahiques

El martes pasado, en un documento dirigido a Barroetaveña, el padre del ministro de Justicia de Javier Milei, Juan Bautista Mahiques, repudió lo que llamó una “incesante promoción y difusión en los medios audiovisuales de información y publicaciones falsas, distorsionadas o erróneas vinculadas con la magistratura y sus integrantes”, y propuso medidas institucionales para blindar al Poder Judicial frente al discurso mediático: sugirió la “instalación de una vocería” del tribunal para que la ciudadanía reciba información de una “fuente rigurosa, confiable y oficial”; y propuso establecer como una “grave falta el intercambio de información o de ‘favores’ [entre jueces y periodistas] que luego son utilizados por el periodismo como ‘fuentes judiciales’ no revelables”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite



El juez Carlos Mahiques propuso sancionar como "falta grave" el diálogo entre jueces y periodistas

Sin embargo, durante la reunión de este martes, Mahiques aclaró que su intención no era "cuestionar la legitimidad de la actividad periodística ni poner en discusión la libertad de expresión", sino promover una discusión interna sobre la manera en que se comunican las resoluciones judiciales. El camarista se mostró disconforme con cómo se había interpretado públicamente su propuesta.

Dicha reinterpretación quedó reflejada en el comunicado difundido por la Cámara de Casación al finalizar el encuentro. Allí se indicó que la presentación del magistrado buscaba "dialogar, al interior del cuerpo, acerca de tópicos relativos al mejoramiento de la comunicación de las resoluciones judiciales" y se informó que el tribunal decidió "continuar el debate en aras a una mejor y más objetiva comunicación de las decisiones jurisdiccionales".

Mahiques y Lijo viajarán a París para defender la gestión de Milei ante el Grupo de Acción Financiera Internacional

Distintos magistrados del tribunal habían advertido, antes de la reunión, que la iniciativa que había presentado Mahiques implicaba un avance sobre la libertad de prensa y que solo cabía archivarla. Pero otro de los camaristas se había mostrado abierto a analizar la posibilidad de crear una vocería, según La Nación. En este punto, la propuesta de Mahiques tiene otro problema: roza a la Corte Suprema, creadora del Centro de Información Judicial (CIJ), alertaron en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py, sede de la Casación.

La propuesta de Mahiques había generado especial controversia por las duras críticas que contenía hacia determinados medios y periodistas. En su escrito, el juez denunció un supuesto "acoso mediático" contra integrantes del Poder Judicial, y un “periodismo oportunista y mercenario” que debe ser enfrentado por un interlocutor judicial formado que “desmonte el fácil argumento de ‘buenos y malos’, la intolerancia maniquea y extrema, y que desenmascare a los inquisidores morales de doble estándar”.

El juez sostuvo que el resguardo de una información pública “recta y objetiva” es una exigencia republicana que se está viendo vulnerada por un tratamiento mediático que privilegia el impacto emocional por sobre el análisis fáctico.

Además, puntualizó que los temas judiciales fueron objeto de “innumerables comentarios, artículos o editoriales en portales digitales y -con particular virulencia en la grilla televisiva y on line de la empresa S.A. La Nación+-”.

“No es un escándalo”: el ministro Juan Bautista Mahiques habló tras la aprobación del pliego de Verónica Michelli

En aquella nota, anunció incluso que analiza tomar medidas legales en lo que respecta a lo que se escribe o dice sobre él: “De mi parte habré de evaluar si ese hostigamiento pretendidamente informativo, por su encono y sesgo descalificador, tiene relevancia en el ámbito civil o penal como merecedor de reparación o de sanción a sus responsables físicos o jurídicos”.

También se declaró víctima de desprotección: “Los jueces y funcionarios, Sr. Presidente, carecemos de toda protección legal frente a la crítica exacerbada, el escarnio y el escrache, pues todo suele quedar impune bajo el tinglado protector de la libertad de expresión o de la garantía de ‘preservación de las fuentes’”.

Incluso comparó el desgaste público de los magistrados con una "muerte lenta por erosión simbólica" y citó al histórico juez antimafia italiano Giovanni Falcone para advertir sobre intentos de condicionamiento a la Justicia. Por ello, consideró urgente “re-institucionalizar el debate entre los jueces y los medios” y hallar un modo de “mesurar la desmesura” antes de que el Poder Judicial sea reducido a un simple “servidor del discurso mediático”.



Día 906: Milei, la Justicia y el periodismo

La controversia se produjo en un contexto de fuerte exposición pública de Mahiques, quien fue ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires en la gestión de María Eugenia Vidal. En los últimos años, el magistrado quedó involucrado en distintas polémicas, entre ellas el caso Lago Escondido en 2022, por un viaje que hicieron con empresarios y lobbistas a la estancia de Joe Lewis, en la Patagonia, y por la difusión de presuntos chats que daban cuenta de cómo los integrantes de ese viaje intentaron que los detalles de la invitación no trascendieran. Estuvo imputado -junto con su hijo que hoy es ministro- cuando la causa estaba en el Sur, pero luego el caso pasó a los tribunales de Comodoro Py, donde la causa fue anulada y todos los acusados fueron sobreseídos sin que la fiscalía apelara.

También se supo de sus vínculos con dirigentes del fútbol argentino. Además, semanas atrás obtuvo el acuerdo del Senado para continuar en el cargo más allá de los 75 años, luego de que el pliego fuera impulsado por el Ministerio de Justicia que conduce su hijo, Juan Bautista Mahiques.

RM/fl