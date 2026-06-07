Mahiques y Lijo viajarán a París para defender la gestión de Milei ante el Grupo de Acción Financiera Internacional

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y el juez federal Ariel Lijo viajarán a París, Francia, el próximo 15 de junio, para defender la gestión del presidente Javier Milei ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El titular de la cartera de Justicia y el magistrado formarán parte de la exposición en contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en el marco del seguimiento en el que se encuentra Argentina ante el organismo internacional. Este proceso apunta a la integración de Argentina en el sistema financiero mundial para incentivar la inversión de capitales extranjeros.

El viaje que compartirán Mahiques y Lijo, desde el 15 al 19 de este mes, provocó ciertas inquietudes tanto en el ámbito político como en el área judicial, debido a que el juez federal tiene a cargo causas que involucran a varios funcionarios del Gobierno nacional, como es el caso de las investigaciones que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, y de las coimas en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) de Diego Spagnuolo.

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Además, Mahiques es un alfil de Karina Milei, mientras que a Lijo se lo señala como un integrante del círculo de Santiago Caputo, por lo que se presiente cierta tensión entre ambos por los sectores que ocupan en Comodo Py y por los pliegos enviados por el Ejecutivo al Congreso.

Lijo tiene a cargo causas que involucran a varios funcionarios del Gobierno nacional, como Manuel Adorni

La comitiva de Milei ante el Grupo de Acción Financiera Internacional

Según difundió la agencia Noticias Argentinas, la comitiva que viajará hacia Europa está integrada por 15 personas, principalmente técnicos de áreas legales y financieras; entre los confirmados se encuentran, Juan Tomás Rodríguez Ponte, titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), el juez federal Sebastián Casanello y funcionarios del Banco Central y de ARCA.

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Argentina dará detalles de los avances técnicos y de sus aportes al sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con el objetivo de consolidar los resultados obtenidos para no retroceder en su calificación internacional. La comitiva actualizará al GAFI acerca de la Evaluación Nacional de Riesgos y las acciones del Poder Judicial para elevar el número de condenas por lavado de dinero.

El organismo intergubernamental tiene como acción principal proteger el sistema financiero mundial y, para ello, establece estándares, políticas y medidas legales con el fin de "combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva".

Las “40 recomendaciones” que sostiene el GAFI son tomadas como la guía que los países deberán mantener dentro de sus leyes y regulaciones. Además, evalúa periódicamente a los países miembros para garantizar que estén aplicando dichas medidas de forma efectiva.

ML