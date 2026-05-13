Ariel Lijo archivó la denuncia del Gobierno contra TN por presunto espionaje en la Casa Rosada

El juez federal Ariel Lijo desestimó la denuncia del Gobierno nacional presentada contra TN por presunto espionaje ilegal tras la difusión de imágenes grabadas dentro de la Casa Rosada en el programa Y mañana qué? y ordenó el archivo de la causa. En su resolución, el magistrado concluyó que no existió afectación a la seguridad nacional ni divulgación de información clasificada.

“No se verifica en las grabaciones realizadas información alguna que permita siquiera presumir algún riesgo concreto o real a la seguridad de la Nación o de los funcionarios del Poder Ejecutivo que allí se desempeñan”, sostuvo Lijo en el fallo.

La fiscalía pidió desestimar la denuncia del Gobierno contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno por presunto espionaje

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La denuncia había sido impulsada luego de la difusión televisiva de imágenes registradas en dependencias de la Casa de Gobierno, lo que generó cuestionamientos sobre un posible acceso irregular a zonas oficiales y eventuales vulneraciones a normas vinculadas a seguridad estatal. Sin embargo, para el magistrado, las pruebas incorporadas al expediente no permiten encuadrar el caso dentro de figuras penales relacionadas con espionaje o revelación de secretos oficiales.

“Al haberse acreditado que las grabaciones no generaron condiciones aptas para revelar secretos concernientes a la seguridad nacional o del normal funcionamiento de la Casa de Gobierno y/o a la actividad de sus funcionarios, como tampoco la existencia de información clasificada que haya sido efectivamente descubierta y publicada sin autorización, es que no se advierte la concurrencia de los elementos típicos exigidos por las normas invocadas”, argumentó.

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En esa línea, Lijo concluyó que “los hechos investigados se encuentran fuera de la órbita del derecho penal”, y resolvió archivar el expediente.

Lijo coincidió con el dictamen del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien había sostenido que en el caso no existían “noticias, documentos, informaciones u objetos de orden político, social, militar o económico que deban permanecer secretos”, ni tampoco evidencia de que la difusión del material hubiera comprometido información sensible vinculada a la defensa del Estado Nacional.

En la resolución, el magistrado también destacó que gran parte de las imágenes emitidas por TN ya eran de acceso público y podían encontrarse en distintas plataformas abiertas. “Las imágenes resultan, en su mayoría, ya conocidas por el público en general a través de múltiples fuentes de acceso libre”, señaló el fallo, al mencionar como ejemplo la página oficial de Presidencia, plataformas audiovisuales y herramientas de geolocalización digital como Google Street View.

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“Incluso, al visualizar el contenido de las grabaciones, no se observa en ellas sistemas de seguridad o vigilancia, actividades del personal de custodia o imágenes de áreas reservadas ni de despachos privados”, agregó Lijo.

La causa se había iniciado tras una denuncia presentada por Casa Militar contra los periodistas Ignacio Salerno y Luciana Geuna, luego de la emisión de un informe donde mostraron imágenes de distintos sectores internos de la Casa Rosada. Desde el Gobierno habían planteado que la difusión podía constituir una maniobra de espionaje ilegal.

Sin embargo, la defensa periodística insistió desde el comienzo en que las imágenes correspondían a espacios accesibles y ampliamente difundidos.

“Cada una de las imágenes que grabamos son en áreas que se repiten por miles en redes cuando los alumnos van de visita guiada a la Rosada”, explicó Geuna durante su programa.

Además, gran parte de esos sectores pueden recorrerse públicamente a través de Google Street View desde hace años.

Entre ellos aparecen el Patio de las Palmeras, el Salón Blanco, el Salón de Bustos, galerías internas e incluso sectores cercanos al despacho presidencial y la sala de periodistas.

GD