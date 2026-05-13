Fátima Florez podría sumarse como candidata a La Libertad Avanza

La actriz e imitadora Fátima Florez podría ser candidata de La Libertad Avanza en las próximas elecciones. Según reveló Ángel de Brito en su programa televisivo, la artista habría recibido una propuesta para una postulación legislativa y estaría evaluando incorporarse al espacio político ligado al presidente Javier Milei, aunque hasta el momento no hubo confirmaciones oficiales.

El posible desembarco político de Florez aparece luego de la fuerte exposición pública que mantuvo durante su relación sentimental con Milei en los primeros meses de gobierno. Durante ese período, la humorista fue vista en reiteradas ocasiones en ámbitos institucionales como la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, consolidando una imagen cercana al círculo presidencial.

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Según trascendió en programas de espectáculos y medios políticos, dentro del oficialismo valorarían el nivel de conocimiento público y la capacidad mediática de Florez como activos para una eventual campaña electoral. En los últimos años, la artista encabezó temporadas teatrales de gran convocatoria y se convirtió en una de las imitadoras más reconocidas de la televisión argentina.

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La versión generó repercusión tanto en el ambiente artístico como en sectores políticos, en un contexto donde cada vez más figuras del espectáculo exploran incursiones electorales. El fenómeno no es nuevo en la Argentina: distintos espacios políticos recurrieron en los últimos años a candidatos provenientes de la televisión, el deporte y el entretenimiento para ampliar visibilidad y llegada pública.

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Por ahora, ni Fátima Florez ni dirigentes de La Libertad Avanza salieron a desmentir o confirmar la información. Sin embargo, el rumor ya abrió especulaciones sobre el armado electoral del oficialismo y sobre el rol que podrían ocupar figuras mediáticas en la estrategia política del espacio libertario de cara a los próximos comicios.

CS/ff