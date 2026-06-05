“No es un escándalo”: el ministro Juan Bautista Mahiques habló tras la aprobación del pliego de Verónica Michelli

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se refirió este viernes a la aprobación en el Senado del pliego de María Verónica Michelli para ocupar un cargo de jueza, una candidatura que había sido retirada previamente por decisión del presidente Javier Milei luego de que trascendiera que la postulante es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

En declaraciones a Radio Mitre, Mahiques negó que el vínculo familiar haya sido el motivo de la decisión presidencial. “Nunca se dijo que el retiro del pliego obedeciera a que era familiar de un periodista. A lo largo de la historia hubo cientos de postulaciones que fueron enviadas y luego retiradas. Incluso le ocurrió a mi hermano durante el gobierno de Alberto Fernández, y desconozco si tuvo relación con algún parentesco”, señaló.





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Consultado nuevamente sobre las razones detrás de la medida, el funcionario insistió en que las versiones sobre el vínculo con Alconada Mon son incorrectas. “Se comenta eso, pero es falso. No veo ningún escándalo; se trata de un pliego más”, afirmó.

Además, sostuvo que el Poder Ejecutivo no está obligado a explicar los motivos por los cuales impulsa o retira una candidatura judicial. “Las razones por las que un Presidente decide presentar o retirar un pliego forman parte de sus atribuciones y no necesariamente se hacen públicas”, expresó.

Por último, Mahiques defendió la legalidad del procedimiento y recordó que la facultad de modificar postulaciones enviadas al Congreso está contemplada en la Constitución. “Todos los presidentes han retirado pliegos porque se trata de una atribución constitucional”, concluyó.

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