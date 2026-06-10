Máximo Kirchner denunció que su madre puede "morir presa" y apuntó contra el Gobierno de Milei por el funeral del Indio Solari

Máximo Kirchner concedió una extensa entrevista televisiva donde habló de la condena que está cumpliendo su madre, Cristina Fernández de Kirchner, remarcando que “ella misma expresó en algún momento que se puede morir presa”; y advirtió, en referencia a la muerte del Indio Solari, cuyo velatorio no pudo realizarse en el Congreso por orden del oficialismo, que “hay gente que está jugando con cosas que no tienen repuesto y que no imaginan después la magnitud de las respuestas populares”.

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Máximo Kirchner habló de la prisión domiciliaria de su madre

En C5N, Máximo Kirchner comenzó remarcando que “a un año de la detención de Cristina se ve lo que se ha ido construyendo. Cuando vino acá y anunció que iba a ser candidata por la tercera sección electoral y de allí en más ya ni siquiera se sonrojaron, sino que avanzaron de una manera descarada”.

Mauricio Macri

En ese punto, apuntó contra el máximo referente del PRO: “Porque uno ve todos estos casos al fin y a al cabo, u otros, casos llamativos como el de Mauricio Macri, por ejemplo, es uno de los casos más llamativos casi como un símbolo de la impunidad real en la Argentina. Entonces uno termina viendo y entendiendo que también la decisión de los dirigentes de defender a la gente también tiene que tener la templanza que ha tenido Cristina en todo este año”.

A un año de la condena a Cristina Kirchner la Justicia no logró decomisarle sus bienes: marchas a San José 1111

El referente de “La Cámpora” aseguró que “desde aquel día a hoy ha empeorado enormemente la calidad de vida de la gente. El transporte público cuesta más caro y funciona peor, los servicios públicos que la gente a veces confundió con los impuestos en la campaña, que iban a bajar los impuestos, y muchas veces la gente piensa que los impuestos son la luz, el agua".

Y agregó: "Todo ese marco y esa gama de situaciones que se fueron dando y se van conformando hacen que estos hechos que ocurren, la realidad económica de la gran mayoría de la gente”.

Para luego recordar que “todos saben y han visto en los últimos días -que Cristina- aparece primera o segunda en todas las encuestas, que aparte en una situación donde la dirigencia en términos absolutos en la Argentina atraviesan un periodo complejo”.

El dirigente adelantó: “Queremos que las condiciones se den en una democracia plena y con Cristina en libertad y que Cristina pueda ir a elecciones y si la sociedad quiere elegirla, la vote y el que no quiera votarla, no la vota y san se acabó".

El peronismo: entre el adiós al Indio y el aniversario de la detención de CFK

Y sumó una frase que parece un tiro por elevación contra Axel Kicillof, que se está postulando por el peronismo para las próximas elecciones presidenciales: “Es una elección que lleva con ella sin poder participar, que ya va a tener graves problemas, porque hay un montón de argentinos y argentinas que quieren votarla, que no quieren votar otra cosa. No quieren votar candidatos por default”.

Máximo aseguró que "vamos a hacer todo lo posible para que ella pueda competir". Remarcando que "mientras nosotros más cedemos, la gente vive cada vez peor. Entonces, vamos a intentar que pase. Nos vamos a dejar la piel y la vida para que Cristina pueda ser candidata. Vamos a pelear todo lo que tengamos que pelear".

Las “humillaciones” y “abusos” que sufre Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria

Máximo Kirchner cuestionó al juez Rossatti, al que considera responsable de ponerle una tobillera a su madre: “Esa situación de querer humillar, del abuso, la tobillera. Del abuso de poder del señor Rosatti, porque finalmente es él. Lo que uno termina viendo es que nuestro pueblo, cuando suceden estas cosas siente ese desamparo. Porque la verdad si hoy nosotros tuviéramos la oportunidad de una Cristina caminando y no que esté reducida sería diferente”.

En referencia a las visitas que puede recibir la expresidenta mientras cumple prisión domiciliaria, Máximo remarcó que “son cuatro horas por semana. Estos días no pude ir a verla. Desde el día viernes fui a verla poco, hoy sí me fui y estuve más tiempo y me decía lo complejo y difícil que se vuelve. Aparte para una persona que ha hecho de la vida pública, de la discusión, del debate, de hablar, de leer, de su vida. Y ella misma expresó en algún momento que se puede morir presa”.

Máximo Kirchner llegó a la casa del Indio Solari en Parque Leloir tras conocerse la muerte del músico

El dirigente le lanzó una fuerte advertencia al Gobierno, haciendo referencia al recital del Indio Solari, cuyo velatorio el oficialismo se negó a realizar en el Congreso, lo que provocó fuertes protestas en las calles. “Entonces me parece que hay gente que está jugando con cosas que no tienen repuesto y que no imaginan después la magnitud de las respuestas populares. Lo podemos ver hace unos días en todo esto que viene sucediendo en nuestro país”, afirmó.

El Indio Solari

Máximo Kirchner evaluó la realidad argentina

El hijo de Cristina Kirchner denunció que “hoy hay situaciones de pluriempleo, dos, tres, cuatro trabajos. Lo que provoca en las familias argentinas, porque se desune finalmente. Una parte se la pasa trabajando y casi prácticamente no puede ver a su familia. No tiene registro de lo que es el descanso propio. No se puede permitir soñar con unas pequeñas vacaciones”.

Máximo Kirchner recalcó que “este tipo de situaciones que van golpeando no solo el bolsillo de la gente sino la calidad de vida en términos generales de la gente, hace que nuestras familias vivan peor. Ha aumentado la tasa de suicidios en la Argentina, más entre los sectores jóvenes. Entonces a todas estas cosas hay que prestarles atención, hay que ponerse encima de ellas, y la verdad es que si el Estado desinvierte en su sociedad no nos va a ir para nada bien".

Y agregó que “la salud pública está en una situación casi de crisis porque no solo ha caído la inversión en ella sino porque también hay muchas personas que tenían obra social y ya no la tienen y van a los hospitales. Incluso con la caída de la vacunación, le sacan los medicamentos a nuestros jubilados y jubiladas. Y así y todo, con esta crueldad a la hora de administrar el país, los números no cierran”.

Según su punto de vista, “tiene que haber justicia fiscal en la Argentina para que haya equilibrio social ¿De qué te sirve el equilibrio fiscal si tu país se está rompiendo en pedazos? Están rompiendo en pedazos a las familias ¿y de repente vamos a hacer un altar al equilibrio fiscal? Tiene que haber justicia fiscal para que haya equilibrio social. Esa es la Argentina que nosotros queremos y pretendemos".

Cristina Kirchner en el balcón del departamento donde cumple prisión domiciliaria

Máximo Kirchner sobre la justicia fiscal y la realidad económica

El hijo de Cristina Kirchner afirmó que “en Argentina falta justicia fiscal, no hay justicia fiscal. No puede ser que en la Argentina el que más tiene pague menos que el que menos tiene. Las cargas están mal puestas en la sociedad argentina”.

Y sumó: “Entonces cuando ve que este es un país donde pareciera que finalmente el gobierno argentino le da plata a las mineras y a las petroleras para que se lleven lo que está en nuestro suelo, da bronca. Llama la atención, es darle plata para que se lleven el litio, el oro, el cobre. RIGI, super RIGI…”.

En ese contexto, remarcó que “estamos viendo en San Juan, de repente les caen con 5000 chinitos, se agarran la cabeza todos. Con las cosas que decía el actual presidente de todos los argentinos y argentinas sobre China. A nosotros nos pasó un episodio similar allá por el 2011, en Tierra del Fuego y el barco quedó en alta mar. Que también traía muchas cosas para hacer, para trabajar, y no se lo dejó entrar”.

Máximo Kirchner aseguró que “este tipo de cosas llama la atención. Llama la atención que sectores que uno entiende que tienen que ver con la discusión y el debate de la vida económica argentina que no entiendan o que nos quieran hacer creer que no puede tener valor agregado esto”.