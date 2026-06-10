A un año de la condena a Cristina Kirchner la Justicia no logró decomisarle sus bienes: marchas a San José 1111

Este 10 de junio se cumple un año del fallo que dejó firme la condena de seis años a Cristina Kirchner por corrupción por la causa Vialidad y la justicia aún no puedo decomisar sus bienes por un total de. 685.000 millones de pesos.

A través de una serie de recursos, la defensa de la expresidenta frenó la ejecución de sus propiedades y la Corte Suprema deberá resolver si avanza con el remate que determinó el Tribunal Oral Federal 2 que la condenó, y confirmó la Cámara Federal de Casación Penal que había rechazado un recurso extraordinario presentado por Cristina Kirchner.

Queda la última apelación por 111 bienes que fueron identificados por el fiscal Diego Luciani y su colega Sergio Mola para ser tasados y rematados y así lograr cubrir la mencionada suma de dinero, aunque sea de manera proporcional. Mientras, existe otro grupo de bienes, ya identificados por la fiscalía, que están siendo tramitados en el tribunal oral.

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El rechazo del recurso extraordinario por parte de la Cámara Federal de Casación confirma definitivamente la ejecución de los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia.

Con el recurso rechazado, el fallo del posible decomiso queda en condiciones de ser ejecutado de inmediato. Sin embargo, Cristina Kirchner fue a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso directo, que difícilmente prospere.

Además de seis años de prisión, la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad implica el decomiso de bienes por unos 685.000 millones de pesos, por los que deben responder solidariamente todos los condenados.

Pero, entre ellos, los únicos que tienen bienes cuantiosos son Cristina Kirchner y sus hijos, pues los activos de Lázaro Báez fueron rematados en la quiebra de Austral Construcciones y en la otra condena que tiene por lavado de dinero, en la causa de la Ruta del Dinero K.

La decisión de rechazar el recurso extraordinario fue de los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación y dejó firme la decisión de avanzar con la ejecución de los bienes. La defensa de Cristina Kirchner argumenta que muchos de ellos fueron adquiridos antes de los hechos que motivaron la condena.

Los magistrados Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña rechazaron por mayoría los recursos presentados por las defensas de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y por el apoderado de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner contra la sentencia que había confirmado la ejecución de bienes para hacer efectivo el decomiso en la causa Vialidad.

En el caso del recurso extraordinario presentado por Cristina Kirchner, los tres integrantes de la Sala coincidieron en declararlo inadmisible. En su voto, Hornos sostuvo que los recursos no demostraban la existencia de una cuestión federal suficiente que habilitara la intervención de la Corte. El juez reiteró el fundamento general del decomiso en casos de corrupción, al señalar que “el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida” y que el instituto busca impedir que el ilícito produzca beneficios económicos permanentes.

En tanto, el kirchnerismo planificó actividades y para el próximo 20 de junio, el 17 se cumple un año en el que se hizo efectiva la prisión domiciliaria en San Juan 1111.

Hoy habrá una conferencia de prensa a las 13 horas en el Senado de los bloques de diputados y senadores en el que van a anunciar que enviarán una carta a la CSJN en la que denunciarán las condiciones de detención y pedirán que arbitre para ponerle fin a “esta situación irregular”.

A las 16 horas habrá una concentración frente a la casa de San José 1111 y el 20, a las 15 horas , realizarán un “banderazo” en Parque Lezama, tal como hicieron el año pasado.