Axel Kicillof dijo que Cristina Kirchner "está injustamente detenida" y apuntó por "el odio" a Javier Milei

A un año de la condena firme y la detención de Cristina Kirchner, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo que la exmandataria, con quien mantiene un a disputa interna, es "inocente" y está "injustamente detenida".

Y en ese marco, apuntó directamente contra el Gobierno de Javier Milei: "Todo esto ocurre mientras el presidente alimenta todos los días el odio y ataca los fundamentos sociales de nuestra democracia", lanzó.

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Kicillof, contra la Justicia y el Gobierno por la situación de CFK

El posteo del mandatario bonaerense en su redes sociales arrancó con un dardo a la Justicia, al señalar que la condena estuvo "dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real".

Habló de una "larguísima persecución que desembocó en una condena arbitraria, desprovista de pruebas". Dijo que "persiguen también a su familia y alimentan un clima de odio y violencia que tuvo su expresión más salvaje en el intento de asesinato que sufrió".

Protestó porque la investigación sobre quienes instigaron el intento de magnicidio "brilla por su ausencia".

Y pasó a la política y a los efectos del modelo económico: "Los mismos intereses que impulsaron la persecución contra Cristina son los que hoy sostienen un modelo económico que destruye la industria nacional, pulveriza salarios y jubilaciones, recorta derechos sociales y laborales, y concentra la riqueza en cada vez menos manos".

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Fue directo contre el presidente MIlei: "Todo esto ocurre mientras el presidente alimenta todos los días el odio y ataca los fundamentos sociales de nuestra democracia. A un año de aquel fallo, ratificamos lo que verdaderamente no se puede no saber":

Tras remarcar que "Cristina es inocente y continúa injustamente detenida", sostuvo: "Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa."

LT