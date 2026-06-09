José Manuel Ubeira defendió en "QR!" a Cristina Kirchner y aseguró: "La solución para ella es política"

En el programa “QR!”, emitido por Canal E y conducido por Pablo Caruso, el abogado de Cristina Kirchner, José Manuel Ubeira, analizó el escenario político y judicial a un año de la condena contra la ex presidenta y aseguró que cualquier resolución definitiva sobre su situación deberá llegar por la vía política.

Durante la entrevista, Ubeira reveló que mantiene contacto con la ex mandataria y destacó su estado de salud y vigencia política.

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“Pasó un mal rato después de la operación, pero está totalmente recuperada, plenamente vigente”, señaló el letrado.

Cristina Kirchner y una posible candidatura

Consultado sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner vuelva a competir electoralmente en el futuro, el abogado evitó una respuesta jurídica y eligió una comparación histórica.

“Fue presidenta y vicepresidenta de la Nación, y es el animal político de más peso de la República Argentina. Es imposible descartarla”, sostuvo.

A partir de allí recordó experiencias de persecución judicial contra figuras políticas relevantes de la historia argentina y planteó que las disputas de poder suelen exceder el terreno estrictamente judicial. “Cuando llegue el momento, será la política, no la Corte Suprema, la que resuelva el problema”, afirmó.

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el debate sobre el futuro judicial de la ex presidenta. En ese marco, Ubeira consideró que el caso terminará resolviéndose mediante una decisión política.

“Yo creo que va a haber, seguramente, en algún momento una amnistía general respecto de esta causa y de otras personas que están involucradas”, expresó.

El abogado vinculó esa posibilidad con antecedentes internacionales y con discusiones que actualmente se desarrollan en otros países de la región.

Críticas a la Corte Suprema

Ubeira también apuntó contra el máximo tribunal por rechazar recursos vinculados a la defensa de Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

Según explicó, el principal problema no es solamente la sentencia sino la forma en que fueron tratados los planteos de la defensa.

“Lo escandaloso es que la Corte Suprema no le ha abierto la queja en un caso que involucra a una ex vicepresidenta de la República”, cuestionó.

En ese sentido, fue aún más duro con los jueces del máximo tribunal. “Esta debe ser, sin duda alguna, una de las peores Cortes de la historia de la República Argentina”, afirmó.

El debate sobre la proscripción

Durante la entrevista también surgió una de las principales discusiones que atraviesan al país: si Cristina Kirchner fue condenada por delitos de corrupción o si es víctima de una persecución política.

Ante esa consulta, Ubeira reconoció la fuerte división que existe en la sociedad argentina sobre el tema y relativizó la posibilidad de convencer a quienes tienen una postura consolidada.

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“Hay una parte de la ciudadanía que cree que Cristina está donde debe estar y otra que considera que está proscripta. Intentar explicar eso muchas veces es un ejercicio inútil de la historia”, sostuvo.

Las declaraciones del abogado se produjeron cuando se cumple un año de la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, un expediente que continúa generando fuertes repercusiones políticas y alimentando el debate sobre la relación entre justicia y poder en la Argentina.

LB