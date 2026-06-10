"Cristina va a estar libre el 11 de diciembre", la definición de Agustín Rossi en "QR!" sobre un futuro gobierno peronista

En el programa "QR!" de Canal E, el dirigente peronista Agustín Rossi se refirió a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y sostuvo que un eventual gobierno peronista deberá avanzar rápidamente en transformaciones estructurales para evitar quedar condicionado por el actual esquema de poder.

Durante la entrevista con el conductor Pablo Caruso, Rossi cuestionó con dureza la condena contra la exmandataria y aseguró que forma parte de una persecución política impulsada por sectores del Poder Judicial.

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“Cristina va a estar libre el 11 de diciembre, y si no será el 12”, afirmó Rossi, al sostener que resulta “imposible imaginar un gobierno peronista con Cristina presa”. Además, consideró que la expresidenta fue sometida a un proceso judicial “con absoluta parcialidad”.

La reforma judicial como prioridad

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la necesidad de modificar el funcionamiento de la Justicia. Rossi sostuvo que un futuro gobierno nacional y popular deberá avanzar en una reforma profunda de la Corte Suprema y del sistema judicial.

Según planteó, la actual estructura concentra demasiado poder en pocos magistrados. En ese sentido, propuso ampliar significativamente la cantidad de integrantes del máximo tribunal y conformar una Corte “paritaria, federal y representativa de todas las provincias”.

“No puede existir más una Corte de cinco miembros que hace años funciona con tres jueces”, señaló.

El dirigente también sostuvo que será necesario revisar el funcionamiento de la Procuración General y modificar distintos mecanismos institucionales que, a su entender, limitan la capacidad de gobernar.

Rossi reclamó cambios estructurales desde el inicio de una gestión

Rossi aseguró que cualquier administración que aspire a impulsar cambios profundos deberá actuar desde el comienzo de su mandato.

“Los primeros 120 días de gobierno se juega el futuro de una gestión”, afirmó. Según explicó, si las reformas más importantes no se realizan en esa etapa inicial, luego resulta mucho más difícil avanzar debido a las resistencias políticas, económicas y judiciales.

En materia económica, planteó la necesidad de revisar beneficios impositivos, subsidios empresariales y regímenes de promoción que, según consideró, afectan la capacidad del Estado para mejorar jubilaciones, salarios y políticas sociales.

Críticas a Milei y llamado a construir poder popular

Rossi también cuestionó al gobierno de Javier Milei y sostuvo que el oficialismo cuenta con respaldo de sectores del Poder Judicial, medios de comunicación y grupos económicos.

En ese marco, afirmó que una futura alternativa peronista necesitará construir “poder popular”, fortalecer la movilización social y explicar con claridad las transformaciones que pretende impulsar.

“Vamos a tener que ganar en el Congreso y también en la calle”, expresó.

El futuro del peronismo

Consultado sobre la situación interna del peronismo, Rossi reconoció que el espacio atraviesa una etapa de reorganización. Mencionó la actividad política que desarrollan dirigentes como Axel Kicillof y Máximo Kirchner, aunque admitió que todavía no existe una figura que sintetice a todo el movimiento.

No obstante, remarcó que la unidad será clave para competir electoralmente y advirtió que una eventual división de la oposición beneficiaría al oficialismo. “La unidad no garantiza la victoria, pero la división consagra la derrota”, concluyó.

LB