La escribana que certificó las propiedades de Adorni también se sumó al Régimen Simplificado de Ganancias

El escándalo que rodea al jefe de Gabinete Manuel Adorni, sus propiedades y la declaración jurada que presentó este miércoles señalando que la fortuna que gastó desde que llegó al poder se debe a inversiones en Bitcoins, tuvo como derivación que empiecen a conocerse más nombres sobre figuras conocidas que se anotaron en el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, al que adhirieron justamente Adorni y su esposa, Betina Angeletti. Allí están también el ministro Federico Sturzenegger, el exdiputado José Luis Espert, el actual embajador Fernando Iglesias, entre otros, y este jueves se conoció que también se anotó en esa nueva normativa la escribana Adriana Nechevenko, que ganó notoriedad pues fue la que se encargó de certificar las operaciones inmobiliarias de Manuel Adorni, sobre todo en los curiosos préstamos en dólares que recibió para comprar propiedades

La Agencia Noticias Argentinas (NA) informó que la inscripción de Nechevenko aparece en los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el 22 de mayo pasado, en el ítem de “Ganancias Simplificadas”.

Adriana Mónica Nechevenko, escribana de Adorni

Esta adhesión sucedió un mes después de declarar como testigo en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito contra Adorni, y tras reconocer ante la Justicia que Adorni y su esposa Bettina Angeletti eran sus clientes en las primeras operaciones inmobiliarias que cuando trascendieron pusieron al funcionario libertario en el ojo del huracán, al tiempo que Justicia lo investigaba por presunto Enriquecimiento ilícito.

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Adorni habló del medio millón de dólares que no declaró y explicó: "No se me hubiera ocurrido nunca ahorrar en blanco"

La decisión de Nechevenko quedó entonces en un plano similar al camino que tomaron el exvocero y su mujer, siguiendo un mismo esquema impositivo (derivado de la Ley de Inocencia Fiscal), que les permitiría omitir muchos detalles consumos, gastos y origen de su patrimonio, que es lo que está investigándose desde el arranque de este 2026.

El 8 de abril, Nechevenko negó tener cualquier clase de responsabilidad sobre el origen de los fondos de Adorni y su esposa, afirmando que sólo se encargó de certificar la compra–venta entre privados de los inmuebles que el exfuncionario adquiría en el barrio de Caballito y en el country Indio Cuá, este ubicado en Exaltación de la Cruz.

Manuel Adorni con su esposa

Las declaraciones de Adorni tras presentar su declaración jurada

El jefe de Gabinete, luego de presentar su declaración jurada (donde reconoció que no blanqueó, en su momento, medio millón de dólares que ganó, supuestamente, invirtiendo en bitcoins), concedió una extensa entrevista a LN+.

El funcionario afirmó: “Desde los 18 años, incluso antes, trabajé en el sector privado y mi mujer también se dedicó toda la vida al sector privado y hoy también lo hace. Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar. No se me hubiera ocurrida nunca ahorrar en blanco, y menos en aquellos años”.

Y sumó que “mi ahorro era previo porque con mi esposa tuvimos esa suerte, trabajé en el sector privado y en 2013 empecé a invertir fuerte en bitcoins, alrededor de 200 mil dólares y gané 300 mil. Y en 2018 empecé a liquidar”. Adorni declaró que “tenía que demostrar que no era chorro, así me lo dijo el abogado, y la única forma era presentando la Declaración Jurada”.

Manuel Adorni con Javier Milei

Finalmente, se sinceró y dijo que, cuando empezaron las acusaciones en su contra por enriquecimiento ilícito, “pensé en renunciar, fue el primer impulso, pero tuve un gran respaldo del presidente Javier Milei y de Karina (Milei)”. Afirmando que “el Presidente confió ciegamente, él sabe que soy decente y que soy un tipo de bien. Me acusaron de chorro desde el primer día”.

El jefe de Gabinete también habló del departamento de casi 200 metros cuadrados que compró el barrio porteño de Caballito, en lo que definió como “una operación entre amigos”.

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“Esa operación la hice con un amigo, que es hijo de la señora. No sé por qué las rotularon como jubiladas. Es una operación que se dio dentro de los temores que tenía por la seguridad. En el departamento de la Avenida Asamblea había vecinos con mucha hostilidad, me tiraban cosas a la terraza, me agredían en los pasillos. En un punto era insoportable”, aseguró.

Para luego confesar que “tener que ir con tu nene de 5 o de 10 años y que te agredan en la casa donde vivís era complicado. Mi amigo Pablo (Feijoo) sabía que me tenía que mudar, que era urgente. Y me dijo `lo estoy terminando de pintar, mudate de un día para el otro’”.

Pablo Feijoo

En ese punto, remarcó: “Para que quede claro: mi amigo dice: ‘Mudate y después, cuando vendas el de Asamblea pagás. No hay problema'. Quisimos formalizarlo todo en la escritura, con hipoteca y no fue más que eso. La hipoteca no sólo que no tenía interés, sino que tampoco tenía vencimiento y le pusimos uno a un año porque así lo marca la ley”.

La Justicia se encuentra investigando esa operación, que se hizo por 230.000 dólares, de los cuáles Adorni pagó 30.000 al contado y dos jubiladas le financiaron los 200.000 que faltaban.

HM