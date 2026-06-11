El día en el que Manuel Adorni mintió sobre su patrimonio: "Todo está declarado"

El 25 de marzo, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, Manuel Adorni buscó despejar las dudas sobre su patrimonio al afiramar que "todo lo que tiene que estar declarado está declarado". Sin embargo, tres meses después, el propio jefe de Gabinete presentó una declaración jurada rectificativa que incorporó bienes e inversiones omitidos en presentaciones anteriores y admitió públicamente haber mantenido "ahorros en negro". Las nuevas explicaciones dejaron expuesta una contradicción con aquella defensa cerrada de su situación patrimonial.

La controversia comenzó cuando, entonces, una periodista le preguntó por una vivienda registrada a nombre de su esposa en un country, además de otras propiedades atribuidas a la pareja en distintos barrios porteños. También le consultó cómo justificaba esas adquisiciones con un salario cercano a los tres millones de pesos y un patrimonio declarado que rondaba los 40 mil dólares.

Adorni evitó brindar precisiones. Argumentó que existían denuncias judiciales en trámite y sostuvo que ofrecer detalles podría "interferir en la investigación". Aun así, admitió: "Todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos, tal como corresponde".

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Pero la situación cambió con la presentación de una declaración jurada rectificativa realizada en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita el fiscal Gerardo Pollicita. Según la documentación difundida, el funcionario incorporó activos que no figuraban en declaraciones anteriores y explicó que gran parte de su patrimonio provenía de operaciones con Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018.

En una entrevista televisiva, Adorni afirmó que junto a su esposa había invertido alrededor de 200 mil dólares en criptomonedas y que esa operación les permitió obtener ganancias cercanas a los 300 mil dólares. Para justificar el origen de esos fondos, sostuvo que se trataba de ahorros acumulados durante años de actividad privada; y contó que se trata de un dinero que tenía “para la educación y el futuro de sus hijos”.

Adorni, luego e presentar la declaración jurada: "Ahorramos en negro, como todos los argentinos"

Fue en ese contexto que realizó una de las declaraciones más llamativas de toda la polémica. "Ahorramos en negro, como todos los argentinos", aseguró y luego sumó: “No lo declaramos porque la manera de escaparte de la vieja política era ahorrando en negro, no se me hubiera ocurrido nunca ahorrar en blanco, menos en esos años”.

Las nuevas explicaciones también alcanzaron a la vivienda ubicada en el country Indio Cuá, uno de los bienes que había quedado bajo la lupa. Adorni sostuvo que el inmueble siempre estuvo declarado por su esposa y atribuyó su ausencia en sus propias presentaciones a una cuestión formal. "Yo no la incluí porque esa casa estaba escriturada 100% a nombre de mi mujer", argumentó.

Las frases de Manuel Adorni para justificar su patrimonio: "Fueron 25 años de ahorrar en negro"

Además, intentó explicar la adquisición de su departamento en Caballito. Según relató, la compra se concretó gracias a un acuerdo financiero con un amigo personal, quien le permitió mudarse antes de completar el pago total del inmueble.

"Esa operación la hice con un amigo, no sé por qué las rotularon como jubiladas, una es la mamá de un amigo, es una operación que yo dentro de mis problemas de seguridad, y los temores que empecé a tener con mis hijos, mi amigo me dijo: ‘Mudate, después ves, cuando vendés, me pagás’, y lo que hicimos fue formalizarlo todo con un instrumento y no fue más que eso”.

Las aclaraciones no alcanzaron para cerrar la discusión política. Mientras en marzo el funcionario aseguraba que toda la información patrimonial relevante ya estaba incorporada en los registros correspondientes, la posterior rectificación de sus declaraciones y la admisión de haber mantenido ahorros no declarados alimentaron las dudas sobre la consistencia de sus explicaciones;de hecho, hasta la jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, pidió públicamente que Adorni presente urgentemente su declaración.

LT