El periodista Baby Etchecopar cuestionó públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que este presentara ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Oficina Anticorrupción una serie de declaraciones juradas rectificativas en las que reconoció la existencia de 506.000 dólares que no habían sido incluidos previamente en su patrimonio. En su frase más fuerte, el conductor dijo que al funcionario "lo tendría que estar esperando un patrullero".

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Lo expresó así porque el descargo de Etchecopar se produjo durante la emisión de su programa Basta Baby por A24 al mismo tiempo que Adorni participaba de una entrevista en vivo en LN+. Al inicio, el conductor expresó: “Nos está ganando otro canal porque tienen al pelotu… de invitado. Evidentemente la gente se tiene que desengañar, es una vergüenza que en la Argentina la noticia sea que la que está presa quiere salir, y el que está libre no quiere ir preso”.

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La referencia se produjo en el marco del primer aniversario de la confirmación de la condena a seis años de prisión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del escrito presentado por Adorni para explicar el origen de los fondos que no habían sido declarados.

Más adelante, Etchecopar amplió sus cuestionamientos y sostuvo: “Sinceramente, esta es la oposición y el oficialismo. Del oficialismo tenemos al cararrota de Adorni, y de la oposición a la caradura de Cristina y compañía. ¡Qué país berreta que somos!”.

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El conductor también se refirió a las posibles consecuencias judiciales de la situación patrimonial del funcionario. “Yo creo que lo tendría que estar esperando un patrullero de la policía, esposarlo y llevárselo en cana por evasión impositiva. Pero ahora el problema es mucho más grande. ¿Cuántos Adorni tenemos en la política argentina? Porque a este lo agarramos, pero cuántos políticos pasaron en los últimos 44 años de democracia que se han afanado todo, como Adorni. Y no tengamos miedo de decirlo”, afirmó.

En otro tramo de su intervención, Etchecopar recordó la etapa en la que Adorni trabajaba en A24 y manifestó sus dudas respecto del crecimiento de su patrimonio.

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“Venía a laburar porque tenía que pagar la cuota del departamento. ¿De qué 500.000 dólares de mie… me estás hablando? Eras un laucha que no tenía una moneda, y tu mujer tenía todos los dientes torcidos y no tenía una moneda. ¿Pero qué te pasa? Acá se creen que somos todos pelotu…”, señaló.

Las declaraciones se dieron luego de que Adorni reconociera la existencia de más de medio millón de dólares que no habían sido incluidos en sus presentaciones patrimoniales originales, situación que generó repercusiones políticas y mediáticas y motivó la presentación de documentación rectificativa ante los organismos correspondientes.

CS/LT