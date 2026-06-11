Una encuesta en redes sociales revela el sentimiento que genera Manuel Adorni: "Ira y asco"

Un nuevo informe de inteligencia digital de la consultora Reputación Digital revela que Manuel Adorni enfrenta un escenario de desconfianza generalizada en las redes sociales. Este informe fue realizado en los días previos a la presentación de su declaración jurada patrimonial del Jefe de Gabinete y analizó 278.666 documentos públicos en internet entre el 3 y el 6 de junio de 2026, aisló un subcorpus de 2.942 menciones específicas.. Las conclusiones estadísticas reflejan un clima de condena anticipada donde las expresiones de rechazo consolidan un veredicto digital prácticamente monolítico.

El Índice de Sentimiento Neto (ISN) se ubicó en -75,2 en una escala de -100 a +100, un registro sustancialmente inferior al que suelen registrar otros liderazgos nacionales en situaciones de crisis reputacional aguda.

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Este resultado se explica porque, del total de 1.906 menciones con carga valorativa clasificable, el 82,1% resultó ser negativo, el 11,1% neutro y apenas el 6,8% positivo. El apoyo real es incluso menor al número nominal, dado que una porción importante del polo positivo estuvo constituida por ironías y chistes lúdicos sobre la profesión contable del funcionario y sus demoras patrimoniales. La robustez de estos datos queda respaldada por un nivel de confianza del 99% y un margen de error máximo de +/-3,0 porcentuales, lo que sitúa la negatividad por encima del 79% aun en el escenario estadístico más desfavorable.



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El procesamiento semántico determinó que la conversación no expresa incertidumbre, sino un rechazo de carácter visceral. La ira concentró el 78,5% de las interacciones con emoción clasificada y el asco representó el 7,6%, acumulando entre ambas un 86,1% de desaprobación explícita.





En sentido inverso, la confianza como indicador de creencia en la palabra oficial registró un marginal 1,0%. El informe detectó 16 marcadores discursivos de descrédito por cada expresión de defensa. Los términos asociados al robo y la palabra "chorro" lideraron el desglose con 277 menciones, seguidos por acusaciones de corrupción o coimas con 151, y pedidos expresos de renuncia con 54 apariciones.

La dinámica del fenómeno evidenció una aceleración sostenida a lo largo de las noventa y seis horas medidas, período en el cual las menciones negativas diarias se multiplicaron por 3,7 veces, pasando de 179 el 3 de junio a 659 el 6 de junio. La red social X (antes Twitter) operó como el epicentro absoluto de la marea de críticas al concentrar el 94,9% del volumen total, alcanzando de manera estimada a más de 455.000 cuentas. Un dato de relevancia institucional es el impacto colateral hacia la figura del presidente Javier Milei, quien aparece co-mencionado en el 16,6% de las publicaciones sobre Adorni, lo que confirma una transferencia directa del costo reputacional hacia el Presidente.

Finalmente, la auditoría técnica arrojó que el promedio de probabilidad de automatización de las cuentas emisoras fue de 65,6 sobre 100 (con una mediana de 69), indicando que el volumen de la conversación en ambos extremos estuvo amplificado artificialmente por estructuras programadas o bots.



Sin embargo, el informe concluye que la desproporción de fondo entre el descrédito y la defensa se mantiene inalterable en todas las franjas de usuarios.

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