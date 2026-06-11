"Quedó claro que no robó": Milei respaldó a Adorni luego que presentara su declaración jurada

Luego de que Manuel Adorni, actualmente investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, presentara su declaración jurada, el presidente Javier Milei reposteó un posteo en X de Santiago Oría que dice: “Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó claro que no robó y que el periodismo mintió alevosamente. La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente. FIN”.

Manuel Adorni presentó su declaración jurada: asegura que en 2023 omitió más de medio millón de dólares en negro

El texto luego agrega: “Hoy buena parte del periodismo hizo un PAPELÓN hablando de una ley de la que no entienden NADA, tirando la acusación de ‘chorros’ a diestra y siniestra con real malicia. Son unos operadores asquerosos dedicados a ensuciar gente. Actúan sin escrúpulos y no les importa la verdad: solo hacer daño".

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El posteo cierra afirmando: "El costo que pagamos por meternos en esta mierd* de la política a ver si podemos cambiar algo de este bendito/maldito país”.

Adorni admitió haber escondido 500.000 dólares en sus declaraciones juradas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció haber escondido medio millón de dólares en sus declaraciones juradas anteriores, resultado de presuntas inversiones “en negro” en bitcoins.

Entrevistado por LN+, el funcionario declaró que la presentación “vence el 31 de julio próximo” pero él la entregó este miércoles, al igual que sus presentaciones rectificadas de 2023 y 2024: “Voy a pagar hasta el último peso de impuestos”.

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti

En ese contexto, remarcó que “desde los 18 años, incluso antes, trabajé en el sector privado y mi mujer también se dedicó toda la vida al sector privado y hoy también lo hace. Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar”.

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Y luego afirmó: “Tenía que demostrar que no era chorro, así me lo dijo el abogado, y la única forma era presentando la Declaración Jurada. Al principio pensé en renunciar, fue el primer impulso, pero tuve un gran respaldo del presidente Javier Milei y de Karina (Milei)”.

En ese contexto, explicó que “mi ahorro era previo porque con mi esposa tuvimos esa suerte, trabajé en el sector privado y en 2013 empecé a invertir fuerte en bitcoins, alrededor de 200 mil dólares y gané 300 mil. Y en 2018 empecé a liquidar”.

Bettina Angeletti y Manuel Adorni

El funcionario aseguró que, durante los últimos tres meses, desde que arrancó la polémica con su patrimonio, lo “condenaron mediáticamente”, pero, afirmó, “el Presidente confió ciegamente, él sabe que soy decente y que soy un tipo de bien. Me acusaron de chorro desde el primer día”.

Sobre la casa que compró en el country Indio Cuá, expresó que “fue un préstamo de un amigo. Pusimos un plazo de un año en la hipoteca porque así lo establece la ley. Fue algo lícito y normal”.

HM/DCQ