Las Universidades Públicas y el Gobierno de Javier Milei llegaron a un acuerdo

El Gobierno Nacional junto a rectores naciones y sindicatos docentes universitarios llegaron a un acuerdo por una recomposición salarial y por fondos de funcionamiento de las instituciones. Sigue vigente la demanda anter la Corte Suprema de Justicia por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

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Las universidades y el gobierno ante un acuerdo que no frena la demanda en la Corte Suprema de Justicia