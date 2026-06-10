miércoles 10 de junio de 2026
POLITICA
Financiamiento Universitario

Las Universidades Públicas y el Gobierno de Javier Milei llegaron a un acuerdo

El Gobierno Nacional, rectores y sindicatos docentes universitarios llegaron a un acuerdo por recomposición salarial y fondos de funcionamiento de las instituciones. Sigue vigente la demanda ante la Corte Suprema de Justicia por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Un docente aseguró que existen " sistemas represivos en las universidades"
Un docente aseguró que existen " sistemas represivos en las universidades" | CEDOC
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El Gobierno Nacional junto a rectores naciones y sindicatos docentes universitarios llegaron a un acuerdo por una recomposición salarial y por fondos de funcionamiento de las instituciones. Sigue vigente la demanda anter la Corte Suprema de Justicia por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

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Las universidades y el gobierno ante un acuerdo que no frena la demanda en la Corte Suprema de Justicia

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