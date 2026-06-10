Senado: fuerte cuestionamiento al juez que avaló la reforma laboral de Milei y reconoció una reunión con Mahiques

La audiencia de este martes en la Comisión de Acuerdos del Senado duró más de tres horas, con momentos de mucha tensión en torno al camarista Víctor Pesino, que busca renovar sus pliegos porque en julio cumple 75 años y necesita ser confirmado por la Cámara alta para seguir en funciones. Para defender su postulación, debió enfrentar fuertes cuestionamientos por dos fallos polémicos que desataron cuatro pedidos de impugnación: la intervención de la UOM, sindicato de Abel Furlán, y el aval de la reforma laboral, cuestionada por los sindicatos y agrupaciones de abogados que presentaron una multiplicidad de recursos ante la Justicia. Este último fallo coincidió con el sugestivo envío de su pliego por parte de La Libertad Avanza, precisamente al día siguiente. Esta vez, Patricia Bullrich, jefa del bloque de LLA, evitó las internas y defendió al camarista con énfasis ante un intenso interrogatorio de la oposición.

"Pesino tomó una decisión respecto a algo muy importante para la Nación Argentina: que las leyes que este Congreso vota se respetan", dijo Bullrich, en defensa del magistrado que avaló unos 80 artículos de la flamante ley de Modernización Laboral que aprobó el Gobierno en las sesiones extraordinarias de febrero. De esta manera, la ex ministra de Seguridad anticipó que La Libertad Avanza votará a favor de su continuidad.

Pero, fiel a su estilo, la ex candidata a presidenta en 2023 por el PRO dejó también un “guiño” a una parte del sindicalismo que pide impugnar a Pesino. Cuando terminó la exposición del juez, la jefa del bloque libertario se levantó, se acercó a Abel Furlán —secretario general de la UOM— para escucharlo durante varios minutos. Esta actitud llamó la atención porque hace dos semanas Pesino anuló las elecciones en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), desplazó a su titular, Furlán, y decidió la intervención del gremio, acusando en su resolución que hubo irregularidades y falta de garantías en los últimos comicios.

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Víctor Pesino, el polémico camarista que avaló la reforma laboral e intervino la UOM

Según pudo saber PERFIL, Furlán le explicó los detalles de la intervención judicial al gremio y Bullrich se comprometió a revisar el caso, le dio un contacto telefónico y la conversación terminó en términos cordiales para sorpresa de muchos.

Recalde, “Wado” de Pedro y el tenso interrogatorio a Pesino

Los senadores de Unión por la Patria (UxP) Mariano Recalde y Eduardo "Wado" de Pedro condujeron el interrogatorio más extenso de la jornada. Recalde, abogado laboralista, estuvo más de una hora y media solo con Pesino. Entre las preguntas, le consultó si había recibido dinero a cambio de sentencias —Pesino respondió que no— y le preguntó si sabía que en los pasillos de Tribunales a él y a su colega María Dora González, con quien firmó el fallo que dejó vigente la reforma laboral, se los llama "Bonnie y Clyde". La referencia provocó la reacción inmediata de Bullrich.

El juez Víctor Pesino

La pregunta que más se repitió fue por qué el presidente Milei mandó el pliego al día siguiente de que Pesino firmara el fallo que dejó sin efecto la cautelar de la CGT contra la reforma laboral. Pesino explicó la cronología: solicitó su prórroga en agosto de 2025, tuvo una primera entrevista en noviembre con el entonces secretario de Justicia, Sebastián Amerio, volvieron a citarlo y el ministro Juan Bautista Mahiques le informó el 7 de abril que iniciarían el trámite. Sin embargo, el pliego se publicó el 24. "No fue al día siguiente porque venía marchando desde antes. Fue simplemente una coincidencia de fecha", manifestó.

Confirmó además que se reunió con Mahiques, quien quiso saber su opinión sobre el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad. "El ministro no me informó que el Presidente iba a enviar mi pliego", aclaró.

Wado de Pedro fue el último en interrogarlo y el más duro. "¿Por qué el 23 de abril resolvió en una causa que responde al Estado Nacional y qué lo llevó a concluir que no existía conflicto de intereses?", preguntó. Pesino respondió que ese día se había completado la integración de la sala. El senador de UxP insistió: "No voy a preguntar más nada porque esto es una farsa. Usted nos dice que no conoce a nadie, que no hace política, que no charlaron sobre lo que el Gobierno quiere, pero después pasa lo que usted quiere. En sectores del Poder Judicial hay olor a podrido y lo saben todos", denunció. Bullrich volvió a intervenir para acusar al peronismo de "acoso".

“No es un escándalo”: el ministro Juan Bautista Mahiques habló tras la aprobación del pliego de Verónica Michelli

Pisacco y el antecedente Michelli: parentesco con un periodista

La audiencia también puso en el centro un nombre que, por el antecedente de María Verónica Michelli, alimentó todo tipo de especulaciones. Marina Pisacco, candidata para la Sala VI de la Cámara del Trabajo, es esposa del periodista de TN Adrián Ventura. Michelli había sido vetada por el Gobierno por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Bullrich, en desacuerdo con esa decisión del Ejecutivo, aclaró que no acompañaría la iniciativa de retirar esos pliegos. Sin embargo, esta vez, no hubo ningún cuestionamiento ni de Milei ni de los senadores del oficialismo.

En este caso, nadie le hizo a Pisacco ninguna pregunta sobre su vínculo con Ventura. Las preguntas se concentraron en cuestiones jurídicas. Pisacco habló de sus 4.600 sentencias en siete años y advirtió que "lo que está en juego es el valor del trabajo humano" frente a la irrupción de la inteligencia artificial. Por ahora, su pliego no generó ningún movimiento político comparable al de Michelli.

Marina Pisacco y Adrián Ventura.

Los otros cinco candidatos —Jueguen, Tula, Manauta, Loguarro y Rago Gallo— expusieron sin cruces significativos. Rago Gallo, el único del interior, llegó con una impugnación por haber avalado la atención médica de dos condenados por lesa humanidad que se fugaron del Hospital Militar en 2016, pero el oficialismo la descartó como obstáculo. Pesino, en cambio, necesita que el Senado sesione antes del receso invernal: cumple 75 años el 27 de julio y sin acuerdo del cuerpo no puede continuar en el cargo.

Al terminar la reunión, ningún pliego terminó con las firmas, pese a que el oficialismo evalúa llevarlos al recinto la semana que viene, según confiaron desde el oficialismo a PERFIL.

Con más de 60 pliegos en lista de espera, la agenda del Senado en las próximas semanas va a depender en gran medida de cómo Bullrich administre estos equilibrios, mientras en redes se muestra con mensajes sugestivos de una candidatura a 2027 que tanto molesta al presidente y a su hermana Karina Milei.

JD/