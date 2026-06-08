Congreso: avanzan los pliegos judiciales y crece el debate por la reforma electoral

La actividad parlamentaria vuelve a tomar protagonismo en el Congreso Nacional con una agenda cargada de temas sensibles para el oficialismo y la oposición. La cobertura de vacantes judiciales, la discusión por la reforma electoral y el avance del Súper RIGI aparecen entre los principales ejes de las próximas semanas.

En diálogo con Canal E, la periodista parlamentaria Mariana Mei repasó los debates que marcarán la actividad legislativa y explicó cuáles son las prioridades que hoy tiene el Gobierno dentro del Congreso.

El Senado comenzará a tratar decenas de pliegos judiciales

Uno de los temas que concentrará la atención será la cobertura de vacantes en el Poder Judicial. Según explicó Mei, el Senado comenzará a analizar una importante cantidad de designaciones pendientes.

"Se van a empezar a tratar 65 pliegos. La mayoría son de la Ciudad de Buenos Aires, del fuero laboral", señaló. Además, recordó que existen reclamos de distintas provincias para avanzar también con la cobertura de cargos vacantes en el interior del país.

La periodista destacó que la reciente aprobación del pliego de María Verónica Micheli volvió a poner el foco sobre una cuestión que suele pasar desapercibida, pero que resulta clave para el funcionamiento de la Justicia.

La suspensión de las PASO, prioridad para el oficialismo

Otro de los puntos centrales de la agenda política es la intención del Gobierno de modificar el sistema electoral. Si bien inicialmente buscaba eliminar las PASO, ahora el objetivo parece haberse reducido.

"Ya se conforman con suspender las PASO en esta ocasión porque se dan cuenta que eliminarlas no van a poder", sostuvo Mei al describir la estrategia oficialista.

La especialista explicó que la administración nacional mantiene conversaciones permanentes con gobernadores para intentar reunir los apoyos necesarios y avanzar con la iniciativa.

La reforma electoral y las dificultades para reunir votos

De acuerdo con Mei, el oficialismo todavía no cuenta con los números suficientes para aprobar la reforma electoral que pretende impulsar.

"Están trabajando mucho porque no tienen los números para lograrlo", afirmó. En ese contexto, explicó que la suspensión de las primarias aparece como una alternativa más viable que su eliminación definitiva.

Además, señaló que la propuesta también contempla cambios en el esquema de publicidad electoral gratuita que reciben los distintos espacios políticos durante las campañas.

La judicialización de la política y la reforma laboral

Consultada sobre la situación de la reforma laboral, Mei recordó que varias iniciativas impulsadas por el oficialismo terminaron atravesadas por disputas judiciales.

"Cuando la Justicia lo suspende, deja de estar vigente", explicó al referirse a los antecedentes recientes vinculados al DNU 70 y otras medidas que fueron cuestionadas en tribunales.

La periodista consideró que la judicialización de decisiones políticas no representa el escenario ideal, aunque reconoció que se ha convertido en una herramienta frecuente dentro de la dinámica institucional argentina.

El Gobierno también apunta al Super RIGI

Más allá de la discusión electoral, el oficialismo mantiene su atención puesta en otros proyectos considerados estratégicos. Entre ellos se destaca el Super RIGI, que ya comenzó a debatirse en Diputados.

"Ya lo están tratando en Diputados y pretenden llegar a la sesión el 18 de junio", comentó Mei sobre la iniciativa que busca generar incentivos para nuevas inversiones.

Con negociaciones abiertas, tensiones políticas y proyectos clave en discusión, el Congreso se prepara para semanas de intensa actividad legislativa que podrían tener impacto directo en el escenario electoral y económico del país.