El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en comunicación con Canal E, analizó que el conflicto entre Irán e Israel volvió a escalar en Medio Oriente y la situación está lejos de resolverse.

“En las últimas 48 horas, específicamente, se está observando que hay una nueva arquitectura del poder en Medio Oriente”, afirmó Alberto Ruskolekier al comenzar el análisis sobre la escalada militar entre Irán, Israel y Hezbollah.

Un alto al fuego "mentiroso"

Asimismo, explicó que, pese a los anuncios de Donald Trump sobre un supuesto alto el fuego, los ataques continuaron. “Mientras el presidente norteamericano Donald Trump decía que, bueno, hay un alto fuego, un alto fuego mentiroso, porque la verdad que los enfrentamientos, por ejemplo, entre la organización terrorista Hezbollah e Israel continuaban”, señaló.

Ruskolekier detalló que el foco principal del conflicto estuvo en Beirut, especialmente en la zona de Dahíye, donde se concentra Hezbollah. “Cuando se dice que no hay que atacar al Líbano, dice Irán, ¿qué está diciendo precisamente? No ataquen básicamente a los lugares donde está Hezbollah”, sostuvo.

Según explicó, Israel decidió avanzar igualmente con ataques sobre Beirut luego de los bombardeos recibidos desde el norte. “Como Israel estaba ya permanentemente recibiendo ataques, finalmente atacó el Líbano, concretamente Beirut, concretamente Dahíye”, indicó.

Devolución de represalias entre Israel e Irán

La respuesta iraní no tardó en llegar. “Esto provocó que Irán mande misiles contra Israel”, remarcó el entrevistado. En ese contexto, Donald Trump intervino directamente para intentar frenar una escalada mayor. “El presidente Trump, viendo los misiles que estaban, se dispararon contra Israel, le pidió a Netanyahu directamente que no responda al ataque”, explicó.

Sin embargo, Benjamin Netanyahu finalmente avanzó con represalias. “Finalmente Netanyahu decidió atacar, respondió a Irán con misiles”, relató. Luego cuestionó duramente la postura del presidente estadounidense: “El presidente Trump dijo, bueno, ahora cada uno hizo lo suyo, ahora quédense tranquilos, no ataquen más”.