Gambina: “Podríamos tener en Argentina sociedades de responsabilidad limitada no humanas manejadas directamente por el algoritmo”

El economista, Julio Gambina, en diálogo con Canal E, evaluó que la discusión sobre la regulación de la inteligencia artificial sumó un nuevo capítulo en Argentina tras la postura expresada por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Julio Gambina señaló que la iniciativa oficial quedó reflejada en una reciente publicación internacional: “El presidente Javier Milei y su ministro de desregulación, Federico Sturzenegger, publicaron la semana pasada una nota muy larga en el Financial Times, un periódico británico especializado en temas económicos de mucha lectura y es una nota invitando a que las empresas que invierten en inteligencia artificial vengan a la Argentina con una concepción muy profunda de desregulación de la inteligencia artificial”.

En qué consiste el proyecto que presentó el Gobierno

Uno de los puntos más controvertidos, según explicó, es la reforma societaria impulsada por el Gobierno. “El Gobierno ha presentado un proyecto al parlamento para ir a una modificación con una figura muy interesante y controvertida que son las corporaciones no humanas”, afirmó.

En ese sentido, Gambina detalló que, “podríamos tener en la Argentina, si así se legisla, sociedades de responsabilidad limitada no humanas, es decir, manejadas directamente por el algoritmo”. Esto implica un cambio profundo en la forma de entender la responsabilidad empresarial y jurídica.

“Algo, digamos, casi impensado, que la tecnología tome decisiones al margen de los seres humanos”, sostuvo. Además, alertó sobre posibles consecuencias: “El mercado puede embaucar a una cantidad de personas y como hay responsabilidad limitada y no hay personas sobre las que ir, bueno, aquellas personas que invirtieron en esa corporación no humana tendrán que sufrir las consecuencias”.

La desregulación vuelve a aparecer en la agenda del Gobierno

Para el entrevistado, la discusión excede ampliamente a Argentina y forma parte de una disputa global. “Estamos hablando de un debate global donde el gobierno de Milei, de nuevo, se pone a la vanguardia en el tema de desregulación”, indicó.

Asimismo, destacó que incluso países tradicionalmente asociados a políticas de libre mercado están avanzando en mecanismos de control. “Estados Unidos, que es el territorio privilegiado de la inversión en inteligencia artificial, ha planteado, bueno, que las empresas tienen que presentar sus proyectos antes de salir al mercado”.