Por qué es importante la llegada del empresario argentino, David Martínez, a la compañía mexicana Televisa

El periodista mexicano, Enrique Hernández, en contacto con Canal E, se refirió al crecimiento del empresario argentino David Martínez dentro de Televisa y explicó cómo el Mundial de Fútbol está transformando la economía y el turismo en México.

Enrique Hernández confirmó que, “la semana pasada, David Martínez, este millonario muy conocido en Argentina, sobre todo porque ayudó a la negociación de su deuda, y obviamente en el sector Telecom de aquella nación, ha aumentado su participación en Televisa”.

La evolución de Televisa en el mercado de las telecomunicaciones

Asimismo, explicó que la compañía mexicana dejó de ser solamente un medio de comunicación tradicional y evolucionó hacia el negocio de telecomunicaciones. “Esta empresa pasó de ofrecer solo televisión, como lo que estamos haciendo ahora, a ofrecer servicios de banda ancha e internet”, señaló.

Además, Hernández destacó que Televisa busca continuar expandiéndose en el mercado regional. “Está apuntando a comprar, si todo se hace, la telefónica AT&T, que hace algunos meses ha mostrado su interés por desembarcar del mercado mexicano”, afirmó.

También recordó el retiro progresivo de Telefónica en América Latina. “Como ya lo hizo Telefónica en México, y como lo ha hecho también esta empresa española, Telefónica, a lo largo de América Latina”, explicó.

La recriminación de Estados Unidos sobre Televisa

El entrevistado mencionó las investigaciones que enfrenta Televisa en Estados Unidos. “Hoy en día Televisa, pues también ha enfrentado algunas acusaciones ante las autoridades de Estados Unidos, sobre todo por un tema de corrupción del pago, que realizó en algunos momentos para tener y poder transmitir los mundiales de Qatar y Rusia”, sostuvo.

Sobre la incorporación de David Martínez al negocio, remarcó el valor estratégico de su experiencia. “Es importante la llegada de David Martínez, porque también lo estaría dando a Televisa, pues el expertise y la experiencia en la operación de telecomunicaciones en México”, afirmó.