José María Saráchaga sobre el funeral del Indio Solari: "La Argentina tiene una tradición de funerales multitudinarios"

La multitudinaria despedida de Indio Solari, que reunió a miles de personas hasta la madrugada, volvió a poner en debate un fenómeno recurrente de la sociedad argentina: las movilizaciones masivas alrededor de figuras populares. Para el analista de discursos políticos José María Rodríguez Saráchaga, estos acontecimientos forman parte de una tradición cultural profundamente arraigada en el país.

En diálogo con Canal E, el especialista sostuvo que la convocatoria generada por el histórico músico excede el ámbito artístico y se conecta con una característica social que también se manifestó en despedidas de líderes políticos y figuras emblemáticas de la Argentina.

La tradición argentina de los funerales multitudinarios

Rodríguez Saráchaga explicó que la historia argentina registra numerosos ejemplos de despedidas masivas que trascendieron el hecho puntual del fallecimiento.

Según afirmó, "la Argentina tiene una tradición así de funerales multitudinarios" y recordó casos como los de Carlos Gardel, Eva Perón, Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner, Diego Maradona y ahora el de Indio Solari.

Para el analista, estos acontecimientos expresan una característica particular de la cultura nacional. "Es como una pulsión de muerte muy fuerte en el argentino que termina utilizando el velorio como una especie de manifestación, de salida a la calle", planteó durante la entrevista.

La movilización popular como rasgo distintivo

El especialista consideró que la masividad observada durante el funeral del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota también responde a una tradición de participación popular. "Al argentino le gusta salir, le gusta manifestarse", aseguró, al comparar lo ocurrido con otras celebraciones multitudinarias, como los festejos por la obtención de la Copa del Mundo.

En ese sentido, destacó que la movilización social argentina no encuentra equivalentes de la misma magnitud en otros países con una fuerte pasión futbolera o cultural. "El argentino es de manifestarse en la calle, es de salir y hablar", remarcó.

Por qué el funeral del Indio Solari alcanzó semejante dimensión

Rodríguez Saráchaga señaló que la elección del lugar donde se realizó la despedida también influyó en las imágenes que recorrieron el país y el mundo.

"Hacerlo en Capital iba a ser un problema", sostuvo al explicar que la ubicación elegida facilitó la concentración de grandes cantidades de personas y permitió una logística más adecuada para un evento de semejante magnitud.

Además, consideró que las condiciones de acceso contribuyeron a las impactantes fotografías aéreas de la movilización. "Todo colaboró a esa foto", resumió al referirse al desplazamiento masivo de los asistentes.

La discusión sobre la politización de la figura del Indio Solari

Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue la utilización política de figuras populares tras su fallecimiento. Para Rodríguez Saráchaga, la figura de Indio Solari fue objeto de disputas políticas desde mucho antes de su muerte. "Se lo politizó absolutamente, pero absolutamente desde antes de su fallecimiento", afirmó.

El analista comparó esta situación con lo ocurrido en distintos momentos con figuras como Lionel Messi, a quienes distintos sectores intentan asociar a determinadas corrientes ideológicas según sus propios intereses.

El sesgo de confirmación y las figuras populares

Hacia el final de la entrevista, Saráchaga vinculó estas apropiaciones políticas con un fenómeno más amplio relacionado con la percepción pública. "Es el sesgo de confirmación de la gente, pero esta vez llevado literalmente hasta la muerte", expresó al reflexionar sobre cómo diferentes sectores buscan confirmar sus propias ideas a través de referentes culturales y sociales.

La despedida de Indio Solari volvió así a exponer no solo la dimensión popular del artista, sino también algunas de las características más profundas de la cultura política y social argentina.