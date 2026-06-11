Las contradicciones de Adorni: de negar cualquier ocultamiento a admitir ahorros no declarados

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, admitió que omitió informar parte de su patrimonio en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA), una situación que contradice declaraciones realizadas previamente tanto en el Congreso como en conferencias de prensa en la Casa Rosada.

Durante una entrevista emitida este miércoles, Adorni reconoció que había ahorros no declarados y sostuvo que se trataba de dinero que mantenía fuera de los registros oficiales. “Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos”, afirmó. Además, informó que inició el proceso de rectificación de sus declaraciones juradas y que regularizará la situación ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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La admisión se produjo luego de que en reiteradas oportunidades negara cualquier irregularidad en la presentación de su patrimonio. El pasado 29 de abril, durante su exposición ante el Congreso, aseguró: “En mis declaraciones juradas figuran todos los detalles de los bienes que integran mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”.

Una postura similar había expresado el 25 de marzo durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada. En aquella ocasión afirmó que “todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde” y agregó que “todo lo que yo tenga que declarar lo declaré. Está todo impecable”.

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Posteriormente, el 4 de mayo, volvió a referirse al tema en otra conferencia de prensa y reiteró que “nunca existió ocultación alguna” respecto de los bienes incluidos en sus declaraciones.

La investigación judicial

La causa por presunto enriquecimiento ilícito analiza la evolución patrimonial del funcionario desde su llegada al Gobierno. Según la información incorporada al expediente, Adorni habría registrado al menos 406.681 dólares en gastos extraordinarios y otros 335.000 dólares en nuevas deudas desde que asumió funciones públicas.

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De acuerdo con la investigación, los movimientos patrimoniales observados no coincidirían con los ingresos y bienes que figuraban en sus declaraciones juradas. Por ese motivo, el fiscal Gerardo Pollicita analizaba avanzar con nuevas medidas en el expediente.

La defensa pública del funcionario se basó en que gran parte de su patrimonio fue generado durante su actividad privada anterior al ingreso al Gobierno. Sin embargo, la documentación analizada en la causa apunta a que una parte significativa del crecimiento patrimonial se produjo durante su desempeño en la función pública.

Los bienes declarados

Según las declaraciones presentadas al inicio de su gestión, Adorni informó la posesión de dos departamentos: uno ubicado en Parque Chacabuco, compartido con su esposa, y otro en la ciudad de La Plata recibido mediante una donación. También declaró un vehículo Renault Captur modelo 2019 y ahorros equivalentes a aproximadamente 25.000 dólares.

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Con posterioridad, adquirió junto a su esposa un departamento en el barrio porteño de Caballito, donde reside actualmente, y una vivienda en el country Indio Cua. Respecto de esta última propiedad, reconoció que había sido declarada únicamente a nombre de su esposa y señaló que corregirá esa información para reflejar la titularidad compartida.

Diferencias con la versión de Milei

Las declaraciones de Adorni también generaron una contradicción con la versión que había expresado el presidente Javier Milei sobre el caso.

El jefe de Gabinete sostuvo que el mandatario nunca le solicitó documentación respaldatoria sobre su patrimonio y que confió en sus explicaciones. “No hizo falta que le muestre nada”, aseguró.

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Sin embargo, Javier Milei había señalado en una entrevista televisiva que había revisado información presentada por su funcionario y que los números se encontraban “en orden”. En esa misma oportunidad, el Presidente afirmó que Adorni estaba preparando una actualización de su declaración jurada, la cual finalmente fue presentada más de un mes después.

CS