"Una vergüenza": Victoria Villarruel destrozó a Manuel Adorni por su declaración jurada

La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó públicamente las explicaciones que dio el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre su patrimonio y la presentación de su declaración jurada. “¿Vicky le creés a Adorni?”, le preguntó un cibernauta en X. La respuesta de la titular del Senado fue directa: “No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”.

El cuestionamiento ocurrió luego de las declaraciones hechas por el funcionario a LN+ tras hacer pública su declaración jurada patrimonial y justificar medio millón de dólares que había ocultado al fisco.

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Adorni comenzó diciendo: “Desde los 18 años, incluso antes, trabajé en el sector privado y mi mujer también se dedicó toda la vida al sector privado y hoy también lo hace. Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar”.

Manuel Adorni presentó su declaración jurada: asegura que en 2023 omitió más de medio millón de dólares en negro

Y confesó: “Mi ahorro era previo porque con mi esposa tuvimos esa suerte, trabajé en el sector privado y en 2013 empecé a invertir fuerte en bitcoins, alrededor de 200 mil dólares y gané 300 mil. Y en 2018 empecé a liquidar”.

Luego remarcó: “Tenía que demostrar que no era chorro, así me lo dijo el abogado, y la única forma era presentando la Declaración Jurada. Al principio pensé en renunciar, fue el primer impulso, pero tuve un gran respaldo del presidente Javier Milei y de Karina (Milei)”. Y sumó: “El Presidente confió ciegamente, él sabe que soy decente y que soy un tipo de bien. Me acusaron de chorro desde el primer día”.

Sobre la casa que compró en el country Indio Cuá, aseguró que “fue un préstamo de un amigo, pusimos un plazo de un año en la hipoteca porque así lo establece la ley. Fue algo lícito y normal”. Finalmente, aseguró que “apenas se resuelva este tema volveré con las conferencias”.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti

La declaración jurada de Adorni en 2025

En la declaración anterior, entregada en marzo de 2025, Manuel Adorni reveló un patrimonio formado por propiedades inmobiliarias, dólares y una cuenta bancaria en Estados Unidos.

El funcionario declaró dos departamentos: uno comprado en 2014, del cual tenía el 50% de titularidad, valuado en 777.000 pesos; y otro adquirido en 2016 valuado en 3.652.682.

Manuel Adorni: "Bettina y yo no vamos a entrar en ningún blanqueo"

En el apartado financiero, informó que tenía 42.500 dólares en efectivo y una cuenta bancaria en Estados Unidos con 6.220 dólares. La declaración patrimonial también incluyó 1.950.000 pesos en efectivo e ingresos netos anuales por trabajo por 40,3 millones de pesos.

Manuel Adorni

Esta presentación fue hecha antes de que Adorni asumiera la Jefatura de Gabinete, en noviembre de 2025, tras dejar la Secretaría de Comunicación y Medios.