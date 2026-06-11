Adorni habló del medio millón de dólares que no declaró y explicó: "No se me hubiera ocurrido nunca ahorrar en blanco"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que presentó su declaración jurada, rechazó las acusaciones de “chorro”, remarcó que tiene el apoyo del presidente Javier Milei y su hermana Karina, y reconoció que “no se me hubiera ocurrido nunca ahorrar en blanco”, aceptando haber no declarado 500.000 dólares en sus declaraciones juradas anteriores.

Bettina Angeletti y Manuel Adorni

Impuestos a pagar y dólares sin declarar

En una extensa entrevista que dio a LN+, el funcionario remarcó que la presentación “vence el 31 de julio próximo”, pero él la entregó este miércoles, al igual que las presentaciones modificadas de 2023 y 2024, prometiendo que “voy a pagar hasta el último peso de impuestos”.

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Luego aseguró que “desde los 18 años, incluso antes, trabajé en el sector privado y mi mujer (Bettina Angeletti) también se dedicó toda la vida al sector privado y hoy también lo hace. Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar. No se me hubiera ocurrida nunca ahorrar en blanco, y menos en aquellos años”.

Y agregó que “mi ahorro era previo porque con mi esposa tuvimos esa suerte, trabajé en el sector privado y en 2013 empecé a invertir fuerte en bitcoins, alrededor de 200 mil dólares y gané 300 mil. Y en 2018 empecé a liquidar”.

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Acusaciones y apoyo presidencial

Adorni aseguró que “tenía que demostrar que no era chorro, así me lo dijo el abogado, y la única forma era presentando la Declaración Jurada”.

El funcionario reconoció que, cuando empezaron las acusaciones en su contra por enriquecimiento ilícito, “pensé en renunciar, fue el primer impulso, pero tuve un gran respaldo del presidente Javier Milei y de Karina (Milei)”. Asegurando que “el Presidente confió ciegamente, él sabe que soy decente y que soy un tipo de bien. Me acusaron de chorro desde el primer día”.

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La compra del departamento de Caballito

Adorni también habló del departamento de casi 200 metros cuadrados que compró el barrio porteño de Caballito, en la que definió como “una operación entre amigos”.

“Esa operación la hice con un amigo, que es hijo de la señora. No sé por qué las rotularon como jubiladas. Es una operación que se dio dentro de los temores que tenía por la seguridad. En el departamento de la Avenida Asamblea había vecinos con mucha hostilidad, me tiraban cosas a la terraza, me agredían en los pasillos. En un punto era insoportable”, dijo el funcionario.

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Y reveló que “tener que ir con tu nene de 5 o de 10 años y que te agredan en la casa donde vivís era complicado. Mi amigo Pablo (Feijoo) sabía que me tenía que mudar, que era urgente. Y me dijo: 'Lo estoy terminando de pintar, mudate de un día para el otro’”.

Por si quedaban dudas, añadió: “Para que quede claro. Mi amigo dice: ‘Mudate y después, cuando vendas el de Asamblea, pagás. No hay problema. Quisimos formalizarlo todo en la escritura, con hipoteca y no fue más que eso. La hipoteca no sólo que no tenía interés, sino que tampoco tenía vencimiento y le pusimos uno a un año porque así lo marca la ley”.

En ese punto, apuntó contra el periodismo: “Eso de decir de las pobres jubiladas no sé por qué repetían lo mismo, cuando era una operación entre amigos, lícita, normal y habitual”.

Pablo Feijoo

La Justicia está investigando esa operación, que se hizo por 230.000 dólares, de los cuáles Adorni pagó 30.000 al contado y dos jubiladas le financiaron los restantes 200.000.

Finalmente, Adorni adelantó que planea retomar sus ruedas de prensa en la Casa Rosada. “Apenas se resuelva este tema volveré con las conferencias”, cerró la charla.