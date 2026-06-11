La estrategia discursiva de Manuel Adorni, que construyó gran parte de su capital político como implacable auditor del gasto ajeno y defensor de la transparencia institucional, volvió a demostrar fisuras al verse obligado a justificar su propio patrimonio apelando a lógicas que colisionan con la realidad.

Mientras que en sus declaraciones juradas iniciales ante la Oficina Anticorrupción (OA) se consignaban activos que no lograban disipar las dudas de los denunciantes sobre el ritmo de su crecimiento económico, el vocero argumenta ahora que el verdadero sustento de su riqueza proviene de dos vertientes históricamente complejas de fiscalizar: 25 años de ahorro familiar por fuera del circuito financiero formal (coloquialmente denominado "en negro") y una temprana y agresiva inversión en Bitcoin que multiplicó su capital .

Las contradicciones de Adorni: de negar cualquier ocultamiento a admitir ahorros no declarados

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A esta tensión entre lo registrado y lo admitido se suman las omisiones de bienes físicos. Adorni debió reconocer que propiedades de alto valor, como una casa en el exclusivo country Indio Cua, no figuraban explícitamente en sus presentaciones debido a un "formalismo" de escrituración (estaba a nombre de su cónyuge), lo que lo obligó a presentar de apuro declaraciones rectificativas para los períodos 2023 y 2024. Así, el relato oficial pasó de la prolijidad técnica del "no hay nada que ocultar" a una admisión abierta de reacomodamientos contables de último momento para subsanar baches informativos.

Las definiciones que argumentó Adorni en la entrevista con La Nación+ no aclaran su situación fiscal y lo que es más incompresible es que con todas las pruebas a la vista resulta inexplicable que el presidente Javier Milei lo sostenga políticamente.

Aca las frases más importantes y destacadas de Manuel Adorni en su entrevista en La Nación+, para justificar su patrimonio:

El factor político y el descargo emocional

“A mí me dolió un montón que me traten de chorro. Es terrible. Entendí entonces que no me podía ir, todo lo hice en la actividad privada, nunca tuve un cargo público, hasta 2023″.

“Si yo, siendo un tipo honesto, renunciaba, después iban a venir por otros. Tenía todo para demostrarle a Javier Milei que las acusaciones eran falsas y el Presidente confió en mí”.

“Desde el primer momento tuve apoyo del Presidente, de Karina Milei y de todo el gabinete. Jamás sentí otra cosa, el respaldo es absoluto. Saben que soy un hombre de bien".

Manuel Adorni presentó su declaración jurada: asegura que en 2023 omitió más de medio millón de dólares en negro

La justificación de los fondos y el bache informal

“Lo que me explica el abogado es que, si obtuve mis ahorros en negro, es de segundo orden. Entonces ahí me empieza a explicar que yo debía decir que al ahorro lo había obtenido previo a mi función pública”.

“Esos dólares surgen de 25 años de haber invertido. La criptomoneda era mi manera de demostrar mis ahorros previos a la función pública. Después fueron 25 años de trabajar con mi mujer en el sector privado y de ahorrar en negro con ella”.

El salto patrimonial: la ruta del Bitcoin

“Después que conozco a mi mujer, nos casamos y unificamos nuestros ahorros. En 2013 empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin, en 2014 empiezo a invertir fuerte en bitcoin, de hecho mi mujer no estaba de acuerdo. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000″.

Las omisiones y los "formalismos" técnicos

“La casa del country Indio Cua estaba escriturada 100% a nombre de mi mujer, y eso no se veía en la declaración jurada, entonces es algo que, entre tantos líos, estoy corrigiendo. Son formalismos”.

“La declaración jurada 2025 que vence el 31 de julio próximo la presenté antes de entrar acá, y también presenté las declaraciones rectificativas 2023 y 2024, siempre hablando de la Oficina Anticorrupción”.

FL/ff