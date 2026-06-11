Gustavo Valdés impulsa un "tercer sector" para 2027 por fuera de Milei y el kirchnerismo

El armado de ingeniería electoral para los comicios ejecutivos del año 2027 comenzó a acelerarse de manera anticipada en el plano local y nacional. El senador provincial y presidente del Comité Central de la Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes, Gustavo Valdés, sacudió el escenario partidario al confirmar de forma explícita que su espacio político inició rondas de diálogo con diversas fuerzas de la oposición moderada, con el objetivo estratégico de consolidar un "tercer sector" que se posicione como alternativa neta frente a las estructuras del kirchnerismo y de La Libertad Avanza.

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El exgobernador fijó de este modo una toma de distancia respecto del esquema de alineación automática con los libertarios que promueven otros sectores de la centroderecha argentina.

"Estamos buscando una alternativa. Vemos que algunos de los partidos políticos que habíamos apoyado y con los que trabajamos para cambiar la Argentina, comenzamos a buscar algunas alternativas y comenzamos fundamentalmente a dialogar con aquellos que queremos salir hacia adelante", argumentó Valdés, justificando la necesidad de edificar una plataforma que supere la herencia del signo político anterior pero sin mimetizarse con el oficialismo de turno.

En ese sentido, el legislador radical expresó su expectativa de confluir en una estructura que asuma las reformas del Estado bajo un prisma de mayor sensibilidad social, manifestando su esperanza de "poder confluir en un espacio político que siga un camino con más responsabilidad y con una mirada, por supuesto, con un poquito de más inclusión hacia adelante".

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Al ser consultado de forma taxativa sobre si esta nueva arquitectura de consensos contempla una fusión o confluencia electoral en las urnas junto a los equipos de Javier Milei, el titular del radicalismo correntino fue categórico en su negativa. "No, estamos hablando de terceros sectores. Nosotros desde el radicalismo vemos esta posibilidad y lo venimos conversando en el seno del Comité Nacional", precisó, nacionalizando el debate que cruza las filas de la UCR.

No obstante este distanciamiento del polo libertario, Valdés ratificó la vigencia de los canales de diálogo técnico y político con el ala moderada de Propuesta Republicana (PRO), revelando contactos directos con el expresidente de la Nación.

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"Mantuvimos una conversación interesante con Mauricio Macri, que es parte de nuestra alianza política y con quien venimos trabajando hace varios años. Hay que buscar alternativas de cambio que son fundamentales", ponderó, dejando en claro que el cordón de alianzas del radicalismo del NEA buscará preservar los liderazgos territoriales históricos de Juntos por el Cambio pero con una fisonomía renovada.

Feroz arremetida por el Corredor Belgrano: "Así es fácil gobernar"

Más allá de las proyecciones electorales hacia el sillón de Rivadavia, el presidente de la UCR provincial utilizó un tono de extrema dureza institucional para sumarse a la controversia por el control y mantenimiento del Corredor Belgrano, respaldando la postura de la Provincia en el litigio contra Vialidad Nacional por la exclusión de la avenida 3 de Abril del esquema de recaudación de los peajes.

Valdés no ahorró calificativos para describir la política de retiro de fondos y parálisis de obras viales que ejecuta la administración federal en la región. "Nación es desertora de sus obligaciones. El Gobierno termina resolviendo inconvenientes con la deserción de sus obligaciones. Así es fácil gobernar: tirando la responsabilidad al otro", arremetió en declaraciones a radio Dos.

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El exmandatario correntino profundizó su crítica al señalar que la descentralización forzada de los costos de infraestructura hacia las arcas provinciales y municipales constituye una desnaturalización del contrato electoral.

"Uno vota para que le resuelvan sus inconvenientes, pero resulta que Nación termina resolviendo inconvenientes con la deserción de sus obligaciones", insistió con vehemencia, transformando el conflicto técnico por el mantenimiento del asfalto urbano en un cuestionamiento político de fondo hacia el modelo de gestión macroeconómica de la Casa Rosada.